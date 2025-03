Alpini in azione: L'orgoglio e la solidarietà della Sezione Valdostana ANA

Domenica 2 marzo, Arvier è stato teatro di un evento che ha richiamato una grande partecipazione, testimoniando l’importanza della vocazione alpina nella nostra regione: l’Assemblea dei Delegati della Sezione Valdostana dell’A.N.A. Un incontro che ha saputo unire passione, orgoglio e solidarietà, dove le parole e le azioni hanno avuto un solo comune denominatore: l’impegno che da sempre gli Alpini rivolgono verso le nostre comunità. La giornata è iniziata con i saluti istituzionali del Capogruppo di Arvier Remo Jorioz e del Sindaco Mauro Lucianaz, i quali hanno sottolineato l’importanza storica e sociale della Sezione Valdostana, il cui impegno non è solo rivolto alla cura delle tradizioni ma anche alla promozione del bene comune.

Al centro il Vicepresidente Albert Joseph Betemps rieletto con il Presidente Testolin, l’Assessore Davide Sapinet e i delegati del Gruppo di Saint-Christophe

Hanno poi preso la parola Franco Manes, deputato valdostano, Alex Micheletto, presidente del Celva, e Renzo Testolin, presidente della Regione Valle d’Aosta, i quali, con grande orgoglio, hanno evidenziato il ruolo fondamentale dell'A.N.A. e degli uomini con la penna sul cappello che, con la loro dedizione e generosità, sono una risorsa insostituibile per il nostro territorio. Un gesto che, sebbene spesso silenzioso, è costante e concreto, capace di unire le persone e le istituzioni in un grande progetto di solidarietà.

Particolarmente significativo è stato l'intervento del presidente Renzo Testolin, il quale ha annunciato che la Giunta Regionale ha recentemente approvato il prolungamento della convenzione del comodato d’uso di Villa Brezzi, sede storica della Sezione A.N.A. Questo permetterà all’Associazione di effettuare i lavori di manutenzione programmati, garantendo così la conservazione di un luogo simbolo e di aggregazione per tutti gli Alpini della regione.

La mattinata è proseguita con la relazione morale del presidente Carlo Bionaz, che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta nel 2024 dalla Sezione Valdostana. Bionaz ha ricordato le molteplici iniziative di solidarietà realizzate, che hanno visto un incremento significativo degli iscritti, ben 60 nuovi soci. Un dato che testimonia quanto la vocazione alpina continui a essere forte e radicata nel nostro territorio, dove ogni gesto, ogni iniziativa è un tassello che contribuisce al bene collettivo.

Gli interventi dei responsabili delle varie sezioni hanno poi dato voce alle attività quotidiane dell’A.N.A. e alla sua costante operosità. Gianfranco Ialongo, responsabile del Giornale Sezionale, ha parlato dell’importanza dell’informazione per mantenere viva la memoria storica. Edi Aymonod, responsabile dello Sport, ha sottolineato come l’attività fisica sia parte integrante della formazione degli Alpini. Stefano Pellegrinotti, referente del Coro, ha ricordato il valore della musica come strumento di unione. Oscar Stoppa, responsabile della Protezione Civile, ha confermato il continuo impegno della Sezione nei momenti di emergenza. Renato Berno, tesoriere, e Gianpaolo Gandelli, revisore dei conti, hanno poi fornito i dettagli finanziari, mentre Bruno Rollandoz, referente della commissione nazionale sport, e Paolo Saviolo, Consigliere Nazionale, hanno espresso il loro entusiasmo per il futuro dell’associazione.

È stato poi il momento del rinnovo delle cariche in scadenza, una procedura che ha visto l’elezione di nuove figure di grande rilevanza per la Sezione. Albert Joseph Betemps, del Gruppo di Saint-Christophe, è stato rieletto alla carica di Vice Presidente di Coordinamento della 6ª e 7ª Comunità.

Molte altre cariche sono state rinnovate, con l’elezione di nuovi consiglieri per le varie comunità. Daniele Pavese del Gruppo di Morgex è stato eletto Consigliere della 1ª Comunità, Walter Chentre del Gruppo di Saint Pierre per la 2ª Comunità, Gianfranco Baudone del Gruppo Beauregard per la 3ª Comunità, Mauro Pepellin del Gruppo di Pollein per la 5ª Comunità, Valter Caverni del Gruppo di Chatillon per la 7ª Comunità, Patrizio D'Herin del Gruppo di Champdepraz per la 8ª Comunità, Gianluca Crescio e Fabrizio Comola del Gruppo di Champorcher per la 9ª Comunità e Ezio Caielli del Gruppo di Pont-Saint-Martin/Perloz per la 10ª Comunità.

Inoltre, sono stati eletti 6 Delegati per l'Assemblea Nazionale di Milano: Carere Umberto del Gruppo Coumba Freide per la 4ª Comunità, Gerardo Barailler del Gruppo di Saint Marcel per la 5ª Comunità, Albert Joseph Betemps del Gruppo di Saint-Christophe per la 6ª Comunità, Erik Gorris del Gruppo di Emarese per la 7ª Comunità, Andrea Ruggeri del Gruppo di Donnas per la 9ª Comunità e Davide Bellotto del Gruppo di Fontainemore per la 10ª Comunità.

L’assemblea di Arvier non è stata solo un incontro formale, ma una vera e propria celebrazione della vocazione alpina che, da sempre, rappresenta il cuore pulsante delle nostre valli. Un impegno che va oltre la semplice tradizione, che è diventato un punto di riferimento insostituibile per le nostre comunità, un impegno che si rinnova ogni giorno con passione, dedizione e sacrificio. Un impegno che, come sempre, non conosce confini e che continua a ispirare le future generazioni di Alpini.