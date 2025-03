Successo per gli studenti dello IAR al Trophée International de l’Enseignement Agricole 2025

Sei giovani studenti della V tecnica dello IAR (Institut Agricole Régional) della Valle d’Aosta si sono distinti al termine di una serie di competizioni europee nel campo agro-eno-alimentare, conquistando il primo posto in una prestigiosa classifica internazionale. Dietro di loro si sono piazzate una classe argentina e una cilena, un risultato che conferma la qualità e la preparazione dei nostri giovani talenti nel settore agricolo.

Questi studenti, Ephrem, Mael, Agnèse, Elise, Denis e Didiér, hanno dimostrato capacità straordinarie nel superare le sfide del concorso, un'impresa che non deve essere stata affatto facile, vista la competizione a livello internazionale. Il loro successo rappresenta una testimonianza del livello d'eccellenza raggiunto dall’Istituto Agricolo della Valle d’Aosta, che si conferma un punto di riferimento nella formazione di professionisti altamente qualificati nel settore agro-alimentare.

La partecipazione al concorso ha dato agli studenti l’opportunità di visitare il Salone internazionale dell’agricoltura, dove hanno approfondito tematiche di grande rilevanza, come la qualità alimentare e le buone pratiche agricole, aspetti fondamentali per chi lavora nel mondo dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Tali esperienze arricchiscono ulteriormente la formazione dei giovani, che possono così mettersi in gioco in un contesto internazionale, confrontandosi con realtà provenienti da tutto il mondo.

Il risultato raggiunto dai sei ragazzi della V tecnico dello IAR non è solo un successo personale per ciascuno di loro, ma anche un motivo di orgoglio per tutta la Valle d'Aosta. È la dimostrazione concreta che, attraverso la passione, l’impegno e un’educazione di qualità, i giovani possono raggiungere traguardi straordinari, portando avanti il nome della nostra regione con orgoglio in ambito internazionale.

Questo riconoscimento costituisce anche un importante esempio per le future generazioni, che vedono in questi giovani una guida e una fonte di ispirazione. Il loro percorso e il loro impegno sono un chiaro segno che il lavoro nel settore agricolo e agroalimentare, in un contesto di eccellenza, può portare a risultati significativi e prestigiosi. Un’ulteriore conferma che la preparazione, unita alla passione per il proprio lavoro, può aprire porte a un futuro ricco di opportunità.