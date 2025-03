GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la ripartizione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, relativi al 2025, a favore dei Comuni, e definita, nell’ambito della regolazione contabile del recupero della compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica dell’anno 2025, la data entro la quale i Comuni devono provvedere al rimborso diretto.

Inoltre, sono stati approvati i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore delle Unités des Communes valdôtaines, relativi al 2025, e definite le percentuali e la ripartizione.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stato approvato il rendiconto delle spese ammissibili a contributo in conto impianti per gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento degli immobili del patrimonio agricolo, completati nel secondo semestre 2024 da parte della società Struttura Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste Structure srl.

Nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia – Italia Alcotra 2021/2027, è stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale, alla proposta progettuale intitolata “Ecosistemi d’alpeggio: azioni-innovazioni-prospettive 2050 (Ecoalp2050)”.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stato espresso parere favorevole alla proposta formulata dalla Sovraintendente agli studi, con parere favorevole del Consiglio scolastico regionale, di calendario per l’anno scolastico 2025/2026 per le scuole primarie, primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie superiori, che inizieranno le lezioni e le attività educative il 10 settembre 2025.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata approvata, per il 2025, la realizzazione di un piano di interventi per la manutenzione ordinaria nel settore delle opere di pubblica utilità, gestito dall’Assessorato e prorogato per il triennio 2025/2027. Gli interventi sono diretti a favorire il mantenimento del territorio e la manutenzione delle opere pubbliche, nonché interventi di piccola manutenzione generalmente lungo le strade regionali, per 150 giornate, a decorrere dal mese di aprile fino al mese di novembre. La spesa complessiva è di 908 mila e 200 euro.

È stata approvata la programmazione di massima, per il 2025, delle iniziative di promozione nelle sedi museali di competenza della Struttura biodiversità, sostenibilità e aree naturali protette, quali il Museo regionale di Scienze naturali “Efisio Noussan” di Saint-Pierre e l’Alpenfaunamuseum “Beck Peccoz” di Gressoney-Saint-Jean, oltre alla modalità di apertura straordinaria delle sedi espositive e all’applicazione della gratuità.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale che comportino un miglioramento dell’efficienza energetica, anche mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Nell’ambito del programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021/2027, è stato approvato l’avviso per la concessione dei contributi per la realizzazione degli impianti da inserire in CER o nei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e la relativa scheda azione. È stato ritenuto opportuno promuovere lo sviluppo di comunità energetiche mediante la concessione di contributi a sostegno delle spese sostenute per la realizzazione di impianti a servizio delle CER e di gruppi di autoconsumo, ubicati nei Comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti.

È stato approvato il bando per l’attivazione dei corsi di formazione, “Botteghe Scuola”, volti all’apprendimento delle tecniche artigianali, da realizzarsi nel biennio 2025/2026, per un importo complessivo di 320 mila euro.