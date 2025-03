La Valle d’Aosta ai vari Saloni turistici di primavera 2025

L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che dal 4 al 6 marzo 2025, l’Assessorato inaugurerà la stagione dedicata ai più importanti eventi promozionali in ambito nazionale e internazionale con la partecipazione all’edizione 2025 dell’ITB Berlin, uno degli eventi più importanti, da oltre 50 anni, e di maggiori dimensioni nel settore del turismo a livello mondiale, che unisce esposizioni professionali e pubbliche. All’evento saranno presenti gli operatori turistici valdostani, quali Visit Monterosa Ayas, Visit Monterosa Gressoney, Cervino Management, Funivie Monte Bianco, il Consorzio Saint-Vincent turismo, la DMC Alpine Green Experience che presenteranno l’offerta turistica estiva e invernale ai numerosi buyer che incontreranno in fiera. L’Assessorato sarà presente all’interno dello stand ENIT con uno spazio personalizzato di 15 m2.

A seguire, dal 13 al 15 marzo 2025, l’offerta turistica valdostana sarà presentata nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, la più importante fiera B2B del Mediterraneo aperta a pubblico e operatori del settore. Giunta alla 28esima edizione, la fiera si conferma come evento irrinunciabile per gli operatori del settore turistico. Gli operatori valdostani, i consorzi turistici Visit Monterosa Ayas, Visit Monterosa Gressoney, Cervino Management avranno la possibilità di presentare la propria offerta nel contesto dello stand istituzionale della Valle d’Aosta e l’occasione di incontrare, durante i quattro workshop tematici (incoming, vacanza attiva, incentive e congressi e turismo sociale) 150 buyer, di cui 50 stranieri, selezionati dall’ENIT e provenienti da Germania, Francia, Gran Bretagna, Paesi Scandinavi, Belgio e Olanda Spagna, Portogallo, Russia, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, e Svizzera.

Successivamente, dal 14 al 16 marzo 2025, la Valle d’Aosta sarà presente a Milano in occasione della fiera Fa' la Cosa Giusta!, la più grande manifestazione italiana dedicata agli stili di vita sostenibili, con un focus particolare sul turismo lento presentato nella sezione specifica denominata "Fiera dei Grandi Cammini". L'Assessorato presenterà gli oltre 5.000 km di sentieri e itinerari valdostani, che offrono panorami mozzafiato e sfide per ogni tipo di escursionista, tra cui spiccano il Cammino Balteo, la Via Francigena e le Alte Vie, ma anche gli altri numerosi itinerari di più giorni e i tour internazionali, oltre ai percorsi in bicicletta. In particolare, sarà organizzato un evento di presentazione del Tour des Six in collaborazione con Visit Monterosa.

Il fine settimana successivo, dal 21 al 23 marzo 2025, l’Assessorato sarà presente con uno stand istituzionale alla 17a edizione del Salon du randonneur a Lione, appuntamento annuale specializzato in escursionismo, a piedi, in bici, a cavallo, molto apprezzato dai professionisti dell’outdoor e da un pubblico esigente e qualificato, alla ricerca di consigli e itinerari diversi e originali. Sarà un’ottima occasione per promuovere la nostra offerta mirata, in particolare, alla stagione estiva e consolidare l’attrattività della Valle d’Aosta sul mercato d’oltralpe che fa registrare ogni anno un numero sempre crescente di visitatori ed escursionisti.

L’Assessorato prenderà parte anche alla prima edizione del salone Family Traveller Live Show, in programma a Londra dal 22 al 23 marzo, presso lo stadio nazionale di rugby a Twickenham. L'evento, pensato per famiglie in cerca di ispirazioni per le vacanze estive, avrà una vasta copertura mediatica durante l'intera manifestazione e consentirà di presentare l’offerta valdostana sul mercato inglese.

“Con l’ITB di Berlino avrà inizio, su scala internazionale, la stagione delle Fiere e Saloni del settore turistico, afferma l’Assessore Giulio Grosjacques, e la Valle d’Aosta sarà presente con un significativo numero di operatori ai vari eventi che si svolgeranno in Italia e all’estero. La selezione delle Fiere e Saloni ai quali partecipare è stata effettuata in accordo e condivisione con i nostri operatori turistici e la presenza istituzionale dell’amministrazione regionale alle Fiere sarà valorizzata dal loro lavoro di vendita e marketing nel corso dei workshop B2B. Posso affermare che i nostri Prodotti turistici saranno protagonisti sul mercato per la destinazione montagna e non solo; la nostra offerta culturale suscita sempre più interesse unitamente ai nostri prodotti dell’artigianato di tradizione e dell’enogastronomia. I risultati positivi dei flussi turistici, con un particolare incremento degli stranieri, ci stimolano ad investire costantemente anche in questo ambito della promozione e del marketing turistici”.