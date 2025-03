Il tema della violenza di genere continua ad essere uno degli aspetti più rilevanti e urgenti da affrontare nelle moderne società, specialmente per quanto riguarda la tutela delle persone offese. In Italia, la legislazione penale ha cercato di rispondere a questa emergenza sociale con strumenti normativi che proteggano le vittime e che, al contempo, cerchino di evitare che l’esperienza di violenza si trasformi in una seconda vittimizzazione all’interno del sistema giudiziario e sociale. Questo e molto altro sarà al centro dell’incontro “Violenza di genere e tutela della persona offesa nella legislazione penale: bilanci e prospettive”, organizzato dal Soroptimist International Club Valle d’Aosta, che si terrà il prossimo 11 marzo 2025 alle ore 17:30, presso l’Auditorium della BCC di Aosta, in viale Garibaldi 3.

L'incontro vedrà come protagonista il dottor Manlio D’Ambrosi, Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Aosta dal 2020, il quale affronterà in modo ampio e accessibile un tema tanto delicato e complesso. L’obiettivo principale dell’incontro è rendere il tema comprensibile anche a chi non è addetto ai lavori, ma soprattutto sensibilizzare il pubblico sulla necessità di una protezione adeguata per le vittime di violenza di genere, attraverso l’analisi delle normative e degli strumenti a disposizione.

Il magistrato inizierà con una panoramica delle principali leggi italiane che, nel corso degli anni, sono state implementate per tutelare le vittime di violenza, senza entrare in tecnicismi giuridici che potrebbero risultare ostici per i non addetti ai lavori. Sarà un'occasione importante per riflettere sull'evoluzione del nostro sistema giuridico e sulle risposte che sono state date dalla legge alle vittime, con un particolare focus su come queste vengano protette durante i procedimenti legali, evitando il rischio della cosiddetta “vittimizzazione secondaria”.

Il fenomeno della "vittimizzazione secondaria" si verifica quando le vittime di violenza, dopo aver subito l'aggressione, vengono ulteriormente danneggiate nel corso dei procedimenti legali, da un trattamento inadeguato da parte delle istituzioni o, in alcuni casi, da una rappresentazione distorta da parte dei media. Questo tema sarà approfondito dal dottor D’Ambrosi, che illustrerà come le esperienze maturate attraverso numerosi casi e una maggiore cultura del rispetto possano contribuire a evitare che le donne che hanno subito violenza diventino vittime una seconda volta, sia all'interno delle aule di tribunale che nel contesto sociale o mediatico.

In questo contesto, l’importanza di creare un ambiente di ascolto e di supporto per le vittime diventa fondamentale, un aspetto che sarà trattato durante l’incontro. Sarà messo in evidenza come le vittime possano essere tutelate in modo più efficace, non solo attraverso le leggi, ma anche tramite un cambiamento culturale e sociale che coinvolga tutti, dalle forze dell'ordine al sistema sanitario, dai professionisti legali ai giornalisti.

L’incontro si concluderà con una riflessione sulle prospettive di miglioramento degli strumenti e delle prassi attualmente in uso. In particolare, si discuterà di come le normative, il sistema giudiziario e il contesto sociale possano evolversi per offrire una maggiore protezione alle vittime di violenza di genere. Sarà un'opportunità per scambiare idee e proposte, che potrebbero sfociare in un eventuale dibattito con il pubblico presente.

L'intervento del dottor D’Ambrosi sarà preceduto da un’introduzione a cura del Capitano Chiara Ricciardi, Comandante della Compagnia Carabinieri di Saint-Vincent – Châtillon, che fornirà il suo punto di vista sulle problematiche legate alla violenza di genere, dal punto di vista delle forze dell'ordine.

L'incontro è organizzato nell’ambito della campagna “Orange the World”, una iniziativa globale contro la violenza di genere, promossa dall'Onu, da UN Women e dalla Federazione Europea del Soroptimist. La campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a mobilitare le comunità contro la violenza nei confronti delle donne.

Per partecipare all'incontro, è necessario prenotarsi entro il 9 marzo 2025 scrivendo all’indirizzo valledaosta@soroptimist.it. L'evento si concluderà con un "vin d’honneur" presso La Société en Ville.

Questo incontro rappresenta un'importante occasione per fare il punto sulla situazione attuale in materia di violenza di genere e per discutere delle prospettive future. La protezione delle vittime e la lotta contro la violenza di genere devono rimanere al centro dell'attenzione, non solo a livello normativo ma anche attraverso un impegno culturale e sociale che coinvolga tutta la comunità. Un impegno che, attraverso il lavoro di sensibilizzazione e la promozione di un cambiamento reale, possa finalmente contribuire a ridurre e prevenire la violenza nelle sue molteplici forme.