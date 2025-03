Les Valdôtains sous la meule au cou

La doppia beffa ai valdostani sulla questione energia

Il Governo italiano ha finalmente preso dei provvedimenti, seppur parziali, per alleggerire l'onere delle bollette dell'energia elettrica. Tuttavia, nonostante l'apparente volontà di fornire un supporto ai cittadini, quella che appare come una mano tesa è solo una farsa che non riesce a sollevare il peso enorme della macina che ci stringe il collo. I provvedimenti adottati non hanno rimosso l’elemento che più grava sulle famiglie: gli oneri di sistema, un costo che, incredibilmente, supera a volte quello della stessa energia consumata.

Un'incoerenza che non solo mette a dura prova le tasche degli italiani, ma che diventa una vera e propria ingiustizia per i valdostani, i quali, per Statuto, dovrebbero essere esenti da questi oneri. Una disparità che diventa insostenibile quando ci si rende conto che, pur essendo parte di una Regione a Statuto Speciale, i cittadini valdostani non solo sono costretti a pagare gli stessi oneri, ma addirittura vedono un incremento delle bollette in modo irragionevole e senza alcuna giustificazione.

Ognuno di noi, in un momento o nell’altro, può incorrere in ingiustizie legislative, ma non possiamo permettere che il singolo cittadino venga defraudato dei suoi diritti. L'assordante silenzio dei nostri amministratori locali, da sempre considerati custodi dei diritti statutarî della nostra regione, è allarmante. Come è possibile che non si alzi una voce forte e chiara da parte di chi è stato eletto per tutelare gli interessi della nostra collettività? La loro inerzia di fronte a un tema così cruciale è un tradimento che non possiamo più tollerare.

Nel 2017, l'Antitrust aveva sollevato pesanti dubbi circa la legittimità delle "gabelle" applicate dallo Stato, ribadendo che queste imposte fossero ingiustificate e dannose per i cittadini. Da quel momento, i valdostani, in particolare, sono stati colpiti due volte: non solo sono costretti a pagare, ma nemmeno le autorità locali si sono mosse per difendere i nostri diritti.

Le recenti dichiarazioni politiche a livello nazionale, che addossano la colpa dell’alto costo dell'energia alla guerra in Ucraina o ad altri pretesti, sono niente più che ingiurie. Nessuna di queste giustificazioni spiega la vera origine del problema, che è l'imposizione di una tassa ingiusta e il silenzio complice di chi avrebbe dovuto battersi per noi.

Il mio stato d'animo, e quello di molti valdostani, è oggi fortemente compromesso da una doppia beffa. Da un lato, ci sono i costi dell’energia, che diventano insostenibili; dall'altro, c’è il disinteresse e la mancanza di azioni concrete da parte dei nostri rappresentanti, i quali dovrebbero essere i primi a difendere i nostri diritti, a partire dallo Statuto che ci garantisce un trattamento diverso rispetto al resto del Paese.

Questa incapacità di proteggere i diritti dei valdostani, che si manifesta in modo palese da parte di tutti gli amministratori locali, dimostra una carenza gravissima di responsabilità. Non solo sono stati soppressi diritti storici, come i buoni benzina, ma ci hanno imposto una tassa che è giuridicamente e moralmente ingiustificabile.

La protesta che si sta sviluppando a livello nazionale sui costi dell'energia è legittima, ma non possiamo permetterci di ignorare la nostra particolare situazione. L'autonomia che ci era stata promessa e garantita dallo Statuto è ormai solo una mera parola scritta su carta. La classe politica locale, che dovrebbe farsi portavoce di questi diritti, ha gravemente fallito nel tutelare gli interessi della collettività. Gli amministratori comunali e regionali devono rispondere a questa grave inazione.

I valdostani devono ricordarsi di chi li rappresenta. I diritti e i doveri sono ormai scomparsi nel nulla, e non possiamo accettarlo. Non basta una soluzione parziale che guarda solo ai "meno abbienti". L’illusione di una soluzione parziale, che riguarda soltanto una piccola parte della popolazione, nasconde la trave nell'occhio: il vero problema è l'imposta ingiusta che grava su tutti noi, e nessuna azione concreta è stata intrapresa dai nostri governanti per porvi rimedio.

Ora più che mai, è fondamentale che ci uniamo come comunità per chiedere con forza la restituzione dei diritti che ci spettano, e per far sì che i politici locali si facciano finalmente carico di un problema che non riguarda solo il nostro portafoglio, ma la dignità di ogni singolo cittadino. La macina al collo, purtroppo, è ancora troppo pesante.

I valdostani con la macina al collo

Le double affront concernant la question de l’énergie

Le gouvernement italien a enfin pris des mesures, bien que partielles, pour alléger le fardeau des factures d’électricité. Cependant, malgré la volonté apparente d'apporter un soutien aux citoyens, ce qui semble être une main tendue n'est qu'une farce qui ne parvient pas à soulever le poids énorme de la meule qui nous serre le cou. Les mesures prises n'ont pas éliminé l'élément qui pèse le plus sur les familles : les charges de système, un coût qui, de manière incroyable, dépasse parfois celui de l'électricité consommée.

Une incohérence qui non seulement met à mal les finances des Italiens, mais qui devient une véritable injustice pour les Valdôtains, qui, en vertu de leur statut, devraient être exonérés de ces charges. Une disparité qui devient insupportable lorsqu'on se rend compte qu'en tant que citoyens d'une Région à Statut Spécial, les Valdôtains ne sont pas seulement contraints de payer ces mêmes charges, mais voient même une augmentation de leurs factures de manière déraisonnable et sans aucune justification.

Chacun de nous, à un moment ou à un autre, peut être victime d'injustices législatives, mais nous ne pouvons pas permettre qu'un citoyen soit privé de ses droits. Le silence assourdissant de nos administrateurs locaux, qui ont toujours été considérés comme les gardiens des droits statutaires de notre région, est alarmant. Comment est-il possible qu'aucune voix forte et claire ne se fasse entendre de la part de ceux qui ont été élus pour protéger les intérêts de notre communauté ? Leur inaction face à un sujet aussi crucial est une trahison que nous ne pouvons plus tolérer.

En 2017, l'Autorité de la concurrence (Antitrust) avait soulevé de sérieux doutes concernant la légitimité des "gabelle" appliquées par l'État, réaffirmant que ces taxes étaient injustifiées et nuisibles pour les citoyens. Depuis lors, les Valdôtains, en particulier, ont été frappés à deux reprises : non seulement ils sont contraints de payer, mais même les autorités locales ne se sont pas mobilisées pour défendre nos droits.

Les récentes déclarations politiques au niveau national, qui attribuent la responsabilité du coût élevé de l'énergie à la guerre en Ukraine ou à d'autres prétextes, ne sont rien d'autre que des insultes. Aucune de ces justifications n'explique l'origine réelle du problème, qui est l'imposition d'une taxe injuste et le silence complice de ceux qui auraient dû se battre pour nous.

Mon état d'esprit, et celui de nombreux Valdôtains, est aujourd'hui fortement compromis par un double affront. D'un côté, il y a les coûts de l'énergie, qui deviennent insupportables ; de l'autre, il y a l'indifférence et l'absence d'actions concrètes de la part de nos représentants, qui devraient être les premiers à défendre nos droits, à commencer par le statut qui nous garantit un traitement différent du reste du pays.

Cette incapacité à protéger les droits des Valdôtains, manifeste chez tous les administrateurs locaux, révèle un manque de responsabilité grave. Non seulement des droits historiques, comme les bons de carburant, ont été supprimés, mais ils nous ont imposé une taxe qui est juridiquement et moralement injustifiable.

La protestation qui se développe au niveau national concernant les coûts de l'énergie est légitime, mais nous ne pouvons pas ignorer notre situation particulière. L'autonomie qui nous avait été promise et garantie par notre statut n'est plus qu'un mot écrit sur du papier. La classe politique locale, qui devrait défendre ces droits, a gravement échoué à protéger les intérêts de la communauté. Les administrateurs municipaux et régionaux doivent répondre de cette grave inaction.

Les Valdôtains doivent se souvenir de ceux qui les représentent. Les droits et les devoirs ont disparu dans le néant, et nous ne pouvons pas l'accepter. Une solution partielle qui ne regarde que les "moins favorisés" ne suffit pas. L'illusion d'une solution partielle, qui ne concerne qu'une petite partie de la population, masque la poutre dans l'œil : le vrai problème est la taxe injuste qui pèse sur nous tous, et aucune action concrète n'a été entreprise par nos gouvernants pour y remédier.

Plus que jamais, il est essentiel que nous nous unissions en tant que communauté pour demander fermement la restitution des droits qui nous reviennent, et pour faire en sorte que les politiciens locaux prennent enfin en charge un problème qui ne concerne pas seulement notre portefeuille, mais la dignité de chaque citoyen. Malheureusement, la meule au cou est encore trop lourde.