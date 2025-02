La magia del Lago di Chamolé protagonista del 5° concorso letterario “Comune di Charvensod” dedicato ai giovani

Il Lago di Chamolé, autentico gioiello naturale della Valle d’Aosta incastonato tra le montagne, è il protagonista della quinta edizione del concorso letterario “Comune di Charvensod”, indetto dalla Biblioteca Comunale in collaborazione con l’Amministrazione. Quest’anno l’iniziativa è riservata ai giovani dagli 8 ai 18 anni, offrendo loro la possibilità di mettersi in gioco con poesie e racconti inediti, dando libero sfogo alla propria creatività. All’interno delle opere dovrà essere inserito, come elemento narrativo o poetico, almeno un riferimento al Lago di Chamolé.

“La Biblioteca di Charvensod si sta trasformando in un unicum, un BiblioArchivio, luogo in cui lettura e cultura si fondono nell’amore e nel rispetto per il passato – dice Chiara Bernardi, Assessore al patrimonio culturale, ai beni archivistici e librari e all’associazionismo. Proprio per questo ci teniamo ad incentivare la scrittura come strumento per poter raccontare ed esprimere emozioni e sentimenti. Fin dalle prime edizioni del concorso letterario abbiamo notato come i testi prodotti dai ragazzi siano sempre stati molto “freschi”, spontanei ed ispirati, ed è per questo che quest’anno abbiamo voluto rivolgerci a loro”.

I partecipanti saranno suddivisi in tre sezioni in base all’età: dagli 8 ai 10 anni, dagli 11 ai 14 e dai 15 ai 18 anni. Gli elaborati potranno essere realizzati singolarmente o in gruppo e dovranno essere originali e inediti. Le opere dovranno essere scritte in lingua italiana, francese o patois, e sarà possibile utilizzare anche le tre lingue insieme all'interno dello stesso testo.

Un’apposita giuria valuterà gli elaborati e saranno premiati i primi tre classificati di ogni sezione, a cui potrà aggiungersi eventualmente anche un altro testo meritevole di pubblicazione e lettura pubblica, che riceverà il Premio Speciale della Giuria.

I vincitori verranno premiati durante una cerimonia che si terrà nella primavera – estate 2025, durante la quale i testi verranno letti pubblicamente e saranno poi pubblicati nella sezione dedicata al concorso sul sito web istituzionale del Comune di Charvensod e sul bollettino comunale Liaison.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani rientranti nelle fasce d’età indicate. Il termine per la presentazione degli elaborati è fissato per il 15 maggio 2025.

Il bando completo è disponibile sul sito del Comune. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Biblioteca del Comune di Charvensod all’indirizzo biblioteca@comune.charvensod.ao.it o telefonare al numero 0165/279733.