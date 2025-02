Al via il corso per la gestione degli agriturismi

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, informa che l’Assessore Marco Carrel ha presenziato oggi, lunedì 24 febbraio, all’inizio del corso di formazione per gestori di attività agrituristica.

“Particolarmente atteso da tutto il settore agro-zootecnico, questo corso per gestori di agriturismi è stato finalmente riattivato, attraverso il finanziamento previsto dall'intervento SRH03 del CSR 2023/2027” – spiega l’Assessore Carrel. Sono lieto della presenza e dell’interesse suscitato da parte dei rappresentanti di Coldiretti, Adava e dell’École Hôtellerie i quali, in accordo e in collaborazione con l’Institut Agricole Régional e con l’Assessorato, contribuiranno alla gestione del corso”. Abbiamo voluto dare la possibilità agli agricoltori di formarsi adeguatamente all'esercizio di un'attività agrituristica con l’obiettivo di ampliare la loro qualifica professionale. Grazie a questa formazione, le aziende del nostro territorio potranno programmare al meglio la loro attività e continuare a crescere e svilupparsi. La visione di un’agricoltura sempre più integrata e multifunzionale fa parte di una politica per un’agricoltura più moderna e al passo con i tempi. A questo proposito, per andare incontro alle esigenze delle aziende dislocate nelle vallate, le ore di teoria potranno essere seguite in modalità formazione a distanza (FAD)”.

Destinato a titolari e coadiuvanti di aziende agricole, il corso prevede l'erogazione di 168 ore di formazione, di cui 112 di lezioni teoriche in aula e 56 ore di laboratorio.

Il corso affronterà un’ampia gamma di tematiche essenziali per una gestione agrituristica efficace e sostenibile nel tempo. I principali contenuti tratteranno gli aspetti normativi e amministrativi relativi all’avvio e alla gestione dell’attività, incluse le normative contrattuali, fiscali, legislative, di sicurezza sul lavoro e di sicurezza alimentare.

Oltre alla parte teorica, è prevista un’importante sezione dedicata agli aspetti pratici. Una parte significativa è dedicata alla gestione aziendale, con un focus su marketing e comunicazione per promuovere l’offerta agrituristica, anche mediante strumenti digitali innovativi e canali social.

I partecipanti, nel corso delle lezioni di laboratorio, apprenderanno tecniche per la conservazione, trasformazione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali, la gestione della filiera corta e la creazione di menù basati su prodotti regionali.

Il programma include, inoltre, approfondimenti sull’accoglienza turistica e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Il superamento di un esame finale, a fronte della partecipazione ad almeno l'80% delle ore di corso previste, permette di acquisire la qualifica professionale di “gestore di attività agrituristica”.