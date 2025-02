Progetto 'Communitas: racines et identité' per l'80° anniversario della Resistenza e dell'Autonomia"

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni per l’80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia, momenti storici significativi che hanno segnato la storia e l’identità della Valle d’Aosta.

Il progetto, che mira a promuovere e valorizzare le radici storiche e identitarie della regione, prevede la produzione di racconti focalizzati sui temi legati alla storia, alle funzioni e alle peculiarità degli Enti Locali valdostani. Questi racconti saranno realizzati con il contributo di esperti e professionisti che si occuperanno della scrittura e della produzione degli elaborati, cercando di preservare e trasmettere la memoria storica attraverso narrazioni che coinvolgono la comunità locale.

La presentazione del progetto sarà arricchita dagli interventi di Alex Micheletto, Presidente del CELVA, e di Ronny Borbey, componente del Consiglio di Amministrazione del CELVA e membro del Comitato per l'80° anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell'Autonomia. Durante l’evento, i relatori approfondiranno il significato del progetto e come esso si inserisca nel più ampio contesto delle celebrazioni dell'anniversario, sottolineando l'importanza di celebrare la memoria collettiva e di preservare l’identità storica della regione.

“Communitas: racines et identité” si propone come un’opportunità per riflettere sulla storia recente della Valle d’Aosta e sull’importanza degli Enti Locali nel costruire un legame profondo tra il territorio e la sua gente. In un periodo in cui l'identità locale è spesso messa alla prova dai cambiamenti globali e dalla modernizzazione, questo progetto offre uno spazio per riscoprire le radici comuni e per rafforzare il senso di comunità.

Attraverso questa iniziativa, il CELVA intende coinvolgere attivamente i cittadini e le istituzioni locali, favorendo una riflessione collettiva sui valori di Resistenza, Liberazione e Autonomia che hanno caratterizzato la storia della Valle d’Aosta e della sua gente. Concludendo, il progetto vuole essere un tributo a tutte le generazioni che hanno contribuito a costruire la realtà attuale, valorizzando la memoria storica come elemento di continuità e di coesione sociale.