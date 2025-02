Valore civico ed educativo nell’iniziativa "Portes Ouvertes"

Nella mattinata di oggi, venerdì 21 febbraio 2025, si è svolta un’iniziativa che ha avuto un forte valore civico ed educativo, contribuendo a formare i giovani cittadini del futuro. La classe quinta della scuola primaria di Saint-Christophe Bret, accompagnata dalle insegnanti Michela Piassot e Jessica Chiarello, ha visitato il Consiglio Valle nell’ambito del progetto Portes Ouvertes, un’iniziativa che mira a far conoscere ai più giovani il funzionamento delle istituzioni e a stimolare il loro interesse per la politica e la democrazia.

Durante la visita, gli alunni hanno avuto l'opportunità di approfondire la storia e il funzionamento dell'Assemblea legislativa, imparando come si svolgono i lavori all'interno del Consiglio Valle. Con curiosità e partecipazione, i bambini hanno seguito una dettagliata spiegazione sul processo legislativo, comprendendo l'importanza delle decisioni prese a livello regionale e il ruolo cruciale dei Consiglieri.

Il momento culminante dell’esperienza è stato il coinvolgimento degli alunni in una simulazione dei lavori consiliari, che li ha visti calarsi nei panni dei Consiglieri regionali. Il tema su cui si sono confrontati è stato di grande attualità: "Auto elettriche: sì o no?". Dopo un dibattito animato e ricco di spunti, i bambini si sono espressi democraticamente, votando per il "no" alle auto elettriche. Le motivazioni dietro alla loro decisione sono state l’eccessiva silenziosità dei veicoli, che potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza, e le problematiche legate allo smaltimento delle batterie, che porterebbero a un inquinamento ambientale.

Questa esperienza ha offerto ai giovani studenti un'opportunità unica per comprendere il funzionamento della democrazia e il valore del dibattito pubblico. Simulando i lavori del Consiglio Valle, i bambini hanno potuto esercitare il pensiero critico, imparando a confrontarsi su temi rilevanti e a esprimere le proprie opinioni in modo rispettoso e argomentato. Un’esperienza che non solo ha approfondito la loro conoscenza civica, ma ha anche stimolato la consapevolezza dei temi ambientali e sociali che caratterizzano il nostro tempo.

In questo senso, l'iniziativa Portes Ouvertes rappresenta un importante strumento educativo, che aiuta i giovani a comprendere la complessità del mondo in cui vivono e a sviluppare competenze fondamentali per la partecipazione attiva nella società. In un contesto dove le istituzioni e le scelte politiche influenzano direttamente la vita di tutti, iniziative come questa sono essenziali per formare cittadini responsabili e consapevoli del loro ruolo.

La visita di oggi è un chiaro esempio di come l'educazione civica possa essere concretizzata in esperienze pratiche, che rendano i bambini non solo spettatori, ma anche protagonisti di un processo democratico che li aiuta a comprendere e apprezzare la democrazia, la discussione pubblica e il valore delle decisioni collettive. Un piccolo passo oggi per loro, ma un grande passo verso il futuro di una cittadinanza più attiva e consapevole.