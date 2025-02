La Fête de la Vallée d'Aoste et les anniversaires de l'Autonomie et du Statut spécial seront célébrés dimanche 23 février

Cet événement marquera un moment de réflexion sur les avancées et les défis de l'Autonomie, avec les interventions de Renzo Testolin, président de la Région, Alberto Bertin, président du Conseil de la Vallée, et Alex Micheletto, président du Conseil permanent des collectivités locales.

La cérémonie se poursuivra avec la traditionnelle Fête de la Vallée d'Aoste, durant laquelle seront remises les décorations régionales aux Amis de la Vallée d'Aoste et aux Chevaliers de l'Autonomie, à titre de reconnaissance du concours de ces personnalités à la promotion et à la défense des valeurs de notre territoire.

Les nouveaux Amis sont Olivier Français, président de la société suisse du Tunnel du Grand-Saint-Bernard, Luca Montagnani, directeur de l'unité d'anesthésie et de réanimation de l'hôpital San Martino de Gênes, et Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les nouveaux Chevaliers sont : Lino Blanchod, fondateur de l’Orchestre d’Harmonie du Val d'Aoste, Alberto Maria Careggio, évêque émérite et président d'honneur de l'Académie Saint-Anselme, Costantino Charrère, fondateur de l'entreprise viticole Les Crêtes ; Giada Costenaro, violoniste ; Giovanna Rabbia, Présidente de l'Association valdôtaine pour la réhabilitation équestre et sportive, et Anna Torretta, guide de haute montagne et architecte.

La soirée sera animée par le chœur Penne Nere qui, à travers ses chants de la tradition valdôtaine, rendra hommage à l'identité et à la culture de la région, et par Fabien Lucianaz de l'association théâtrale Le Digurdì, qui proposera une lecture.

La cérémonie sera diffusée sur la chaîne YouTube de la Région (www.youtube.com/user/RegvdA) et du Conseil régional (www.youtube.com/user/consvda)

Amis de la Vallée d'Aoste - Chevaliers de l'autonomie 2025 - Regione Autonoma Valle d'Aosta

https://youtu.be/Xh59NnuPkNU