La Petite Patrie, una regione che per anni ha vissuto sotto il mito di un "Bengodi" che evocava benessere, serenità e prosperità, sembra ormai avviata verso un percorso opposto: quello della desolazione. Questo Chez Nous non vuole essere una semplice analisi di numeri e dati, ma una riflessione su un cambiamento che sta segnando profondamente la vita dei nostri corregionali, soprattutto quelli più fragili. La realtà descritta dal report della Fondazione Gimbe, pubblicato pochi giorni fa, è sconcertante: nel 2023, il 6,3% dei valdostani ha dovuto rinunciare alle cure per motivi economici. In termini assoluti, si tratta di circa 8.000 persone che vivono in condizioni di salute precarie, vittime di una crisi economica che ha colpito il sistema sanitario, ma non solo.

Il dato che emerge dalla ricerca di Gimbe è una verità scomoda, un dato che dovrebbe far riflettere profondamente chi governa la nostra regione. La spesa sanitaria pro-capite in Valle d'Aosta è pari a 650 euro, al di sotto della media nazionale di 730 euro. Un divario che si traduce in un mancato accesso alle cure per migliaia di persone, in una realtà che ha smesso di essere quella del benessere, di una terra che sembrava invulnerabile alle difficoltà sociali ed economiche. Inutile nascondersi dietro a una maschera di retorica: la nostra "Petite Patrie" da paese del "Bengodi" è ormai sulla via della desolazione.

Non c’è da meravigliarsi, allora, se in estate, con l’afflusso massiccio di turisti, le cure ai residenti subiscono rallentamenti, ritardi e rinvii. È una vergogna che non può essere tollerata. Non possiamo permetterci che la salute dei nostri concittadini venga messa in secondo piano, che i valdostani si trovino costretti a fare i conti con una sanità sempre più distante e inaccessibile. In un territorio territorio che si vanta delle sue lussuose stazioni sciistiche e delle sue bellezze naturali, la realtà per molti valdostani è ben diversa. Il contrasto tra l'immagine di una regione che sembra vivere nel lusso e il malessere che colpisce tanti dei suoi cittadini è un fatto che non possiamo più ignorare. La Valle d'Aosta sta attraversando una fase critica, dove la crisi economica e le disuguaglianze sociali sono destinate a erodere sempre più quel concetto di "benessere" che un tempo sembrava far parte del nostro DNA. Da paese del Bengodi, ci stiamo lentamente trasformando in un paese della desolazione e dell’indifferenza.

Eppure, non si può restare a guardare mentre il nostro sistema sanitario e sociale vacilla. Ciò che sta accadendo è il frutto di una politica miope, che da troppo tempo si è concentrata su temi secondari, come l'approvazione di leggi per l'elezione diretta del presidente della Regione, senza dare la giusta priorità a ciò che davvero conta: la salute e il benessere dei cittadini. Non possiamo accontentarci di programmi elettorali che promuovono la politica della forma, mentre la sostanza, quella che riguarda le persone e le loro necessità quotidiane, viene ignorata.

La situazione attuale dovrebbe farci riflettere su come la Valle d'Aosta si stia allontanando sempre di più dai valori di equità e solidarietà che dovrebbero caratterizzare una società moderna. Il 6,3% dei valdostani che rinuncia alle cure per motivi economici non è una statistica insignificante. Sono circa 8.000 persone, famiglie che vivono nella precarietà, costrette a fare sacrifici su salute e vita quotidiana. Non possiamo pensare che il nostro modello di sviluppo economico, basato sul turismo e sullo sfruttamento delle risorse naturali, possa continuare a prosperare senza un adeguato sistema di welfare che risponda alle esigenze della comunità.

Non possiamo più permetterci di rimanere immobili di fronte a questi dati allarmanti. È ora di agire. La Regione deve adottare politiche capaci di sconfiggere la povertà, di garantire a tutti, senza distinzioni, l'accesso alle cure sanitarie, e di rivedere la spesa sanitaria in modo da favorire l'inclusione sociale, non l'esclusione. Se non si prende coscienza di questo processo in atto, rischiamo di passare definitivamente da un paese del Bengodi a un paese della desolazione e delle disuguaglianze sociali. Non possiamo permetterci di perdere ciò che resta del nostro sistema di welfare, rischiando di trasformare la Valle d'Aosta da una terra dove si vive bene a un luogo dove solo pochi possono permettersi una vita dignitosa.

Siamo ancora in tempo, ma è fondamentale che le forze politiche della nostra regione scelgano di affrontare con determinazione le problematiche reali dei valdostani, mettendo da parte le beghe politiche e concentrandosi su ciò che conta davvero. Il tempo delle promesse vuote è finito. Ora serve un impegno concreto per risollevare una Valle d'Aosta che non può permettersi di essere lasciata in balia della desolazione.

Dal Bengodi alla desolazione

La Petite Patrie, une région qui pendant des années a vécu sous le mythe d’un "Bengodi" évoquant le bien-être, la sérénité et la prospérité, semble aujourd'hui s'engager sur une voie opposée : celle de la désolation. Cet Chez Nous ne se veut pas simplement une analyse des chiffres et des données, mais une réflexion sur un changement qui marque profondément la vie de nos concitoyens, surtout les plus fragiles. La réalité décrite dans le rapport de la Fondation Gimbe, publié il y a quelques jours, est stupéfiante : en 2023, 6,3 % des valdôtains ont dû renoncer aux soins pour des raisons économiques. En termes absolus, cela représente environ 8 000 personnes vivant dans des conditions de santé précaires, victimes d’une crise économique qui touche le système de santé, mais pas seulement.

Le chiffre qui ressort de la recherche de Gimbe est une vérité dérangeante, une donnée qui devrait faire profondément réfléchir ceux qui gouvernent notre région. La dépense sanitaire par habitant en Vallée d'Aoste est de 650 euros, en dessous de la moyenne nationale de 730 euros. Un écart qui se traduit par un accès manqué aux soins pour des milliers de personnes, dans une réalité qui n’est plus celle du bien-être, d’une terre qui semblait invulnérable aux difficultés sociales et économiques. Il est inutile de se cacher derrière un masque de rhétorique : notre "Petite Patrie", autrefois pays du "Bengodi", est désormais sur la voie de la désolation.

Il n'est donc pas surprenant qu'en été, avec l'afflux massif de touristes, les soins aux résidents subissent des ralentissements, des retards et des reports. C’est une honte qui ne peut être tolérée. Nous ne pouvons pas permettre que la santé de nos concitoyens passe au second plan, que les valdôtains soient contraints de faire face à une santé de plus en plus distante et inaccessible. Dans un territoire qui se vante de ses stations de ski luxueuses et de ses beautés naturelles, la réalité pour de nombreux valdôtains est bien différente. Le contraste entre l'image d’une région qui semble vivre dans le luxe et le malaise qui frappe de nombreux citoyens est un fait que nous ne pouvons plus ignorer. La Vallée d'Aoste traverse une période critique où la crise économique et les inégalités sociales sont destinées à éroder toujours plus ce concept de "bien-être" qui semblait autrefois faire partie de notre ADN. D’un pays du Bengodi, nous sommes en train de nous transformer lentement en un pays de la désolation et de l'indifférence.

Pourtant, il est impensable de rester les bras croisés alors que notre système sanitaire et social vacille. Ce qui est en train de se passer est le fruit d’une politique à court terme, qui depuis trop longtemps se concentre sur des sujets secondaires, comme l'approbation de lois pour l’élection directe du président de la région, sans accorder la priorité à ce qui compte vraiment : la santé et le bien-être des citoyens. Nous ne pouvons pas nous contenter de programmes électoraux qui promeuvent la politique de la forme, tandis que le fond, celui qui concerne les personnes et leurs besoins quotidiens, est ignoré.

La situation actuelle devrait nous amener à réfléchir sur la manière dont la Vallée d'Aoste s’éloigne de plus en plus des valeurs d'équité et de solidarité qui devraient caractériser une société moderne. Le 6,3 % des valdôtains qui renoncent aux soins pour des raisons économiques n’est pas une statistique insignifiante. Ce sont environ 8 000 personnes, des familles vivant dans la précarité, contraintes de faire des sacrifices sur leur santé et leur quotidien. Nous ne pouvons pas penser que notre modèle de développement économique, basé sur le tourisme et l'exploitation des ressources naturelles, puisse continuer à prospérer sans un système de bien-être adapté aux besoins de la communauté.

Il est grand temps d'agir. La région doit adopter des politiques capables de lutter contre la pauvreté, de garantir à tous, sans distinction, l'accès aux soins de santé, et de revoir la dépense sanitaire de manière à favoriser l'inclusion sociale, pas l'exclusion. Si nous ne prenons pas conscience de ce processus en cours, nous risquons de passer définitivement d'un pays du Bengodi à un pays de la désolation et des inégalités sociales. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre ce qu'il reste de notre système de bien-être, risquant ainsi de transformer la Vallée d'Aoste d’une terre où il fait bon vivre en un lieu où seuls quelques-uns peuvent se permettre une vie digne.

Il est encore temps, mais il est essentiel que les forces politiques de notre région choisissent de traiter avec détermination les problèmes réels des valdôtains, en mettant de côté les querelles politiques et en se concentrant sur ce qui compte réellement. Le temps des promesses vides est révolu. Maintenant, un engagement concret est nécessaire pour redresser une Vallée d'Aoste qui ne peut se permettre d'être laissée à la merci de la désolation.