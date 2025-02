Campagna di Tesseramento di Noi Moderati Valle d'Aosta

Sabato 22 febbraio 2025, in concomitanza con la campagna di tesseramento nazionale di Noi Moderati, partito guidato da Maurizio Lupi, che si svolgerà nei giorni di sabato 22 e domenica 23 febbraio, verrà allestito da Orlando Navarra, Coordinatore regionale di "NOI MODERATI-VALLE D'AOSTA", un gazebo ad Aosta, in piazza E. Chanoux, nella porzione di lato nord-est del sagrato, di fronte alla farmacia. Qui, elettori e simpatizzanti avranno la possibilità di tesserarsi e di indicare i temi di interesse per la comunità valdostana da approfondire e inserire nel programma in vista dei futuri appuntamenti elettorali.

Navarra ha sottolineato l'importanza di una politica che guardi al futuro, affrontando le problematiche attuali che i valdostani ben conoscono: "Abbiamo bisogno di una politica che guardi al futuro, non a un passato che ci ha portato a una situazione di impasse, con problemi che vanno dalla Sanità alla Viabilità, dai rifiuti alla politica sociale", ha dichiarato il Coordinatore. Tra i temi più urgenti che verranno sollevati, Navarra ha elencato quelli legati alla Sanità, con l'affanno dell'Ospedale Parini e le lunghe liste di attesa; la congestione del traffico a Aosta, con le politiche urbanistiche dell'amministrazione comunale; la mancanza di un piano per la gestione dei rifiuti e la dismissione della discarica prevista per il 2031 senza un piano alternativo; e la necessità di riforme urgenti nel settore sociale, in particolare per l'emergenza abitativa e la realizzazione di una Zona Franca.

Il programma di Noi Moderati si sviluppa attorno a principi chiari e articolati: "Siamo per la famiglia naturale, che è il primo luogo di educazione e socialità. Le politiche familiari non riguardano solo un settore, ma la qualità della vita dell'intera società. Investire nel sostegno della famiglia è la chiave per un paese migliore", ha affermato Navarra. Il partito ha infatti introdotto diverse misure a favore della famiglia, come l'aumento del congedo parentale, il bonus per le nuove nascite e i fondi per la scuola e gli asili nido.

In tema di lavoro e impresa, Navarra ha ribadito la necessità di sostenere l'iniziativa privata, semplificando la burocrazia e incentivando la competitività delle imprese, con misure come la detassazione del welfare aziendale e la creazione di fondi per coinvolgere i lavoratori nella gestione delle imprese.

"Non c’è economia senza lavoro, e non c’è lavoro senza imprenditori", ha affermato Navarra, esprimendo la convinzione che il sostegno alle imprese e la semplificazione fiscale siano essenziali per garantire un futuro solido per le nuove generazioni.

In merito alla transizione ecologica, Navarra ha sottolineato il contrasto con l'integralismo ambientalista, proponendo il nucleare di nuova generazione come parte di un mix energetico sostenibile: "Solo con un mix di rinnovabili e nucleare di ultima generazione possiamo ridurre i costi e le emissioni, garantendo l'autosufficienza energetica", ha detto.

Sulle infrastrutture, il Coordinatore di Noi Moderati ha evidenziato la necessità di modernizzare la rete ferroviaria, migliorare i trasporti pubblici e potenziare la rete energetica, con un occhio di riguardo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per una maggiore competitività.

"La costruzione di una comunità solida e prospera si basa sul miglioramento delle infrastrutture materiali e immateriali. Ogni cittadino deve avere accesso alle opportunità del futuro", ha concluso Navarra.

Infine, Navarra ha ribadito che Noi Moderati è un partito popolare, liberale e riformista, che crede nei valori del dialogo, della partecipazione e dell'inclusione sociale. "Vogliamo un'Italia che cresca senza lasciare indietro nessuno, investendo sulle nuove generazioni e garantendo un futuro sostenibile per tutti", ha concluso.

Noi Moderati, in Valle d'Aosta, ha invitato i cittadini a partecipare alla campagna di tesseramento e ad esprimere le proprie opinioni sui temi più rilevanti per la comunità locale.