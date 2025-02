Almanach de mercedi 19 fevrier saint Mansuet

La Chiesa celebra San Mansueto di Milano Vescovo

Quarantesimo vescovo della comunità ambrosiana, fu alla guida della Chiesa di Milano dal 672 al 681. Visse le profonde implicazioni teologiche sulla visione dell'uomo - e quindi sulla vita sociale - del maggiore dibattito teologico del suo tempo, il VII secolo. Lo scontro era sulla questione della volontà di Gesù: fu una sola, con quella divina che annullava quella umana, o furono due, umana e divina assieme (duotelismo), anche se la seconda era la più importante? Il 680 il Concilio di Roma affermò l'ortodossia del duotelismo, che ebbe un Mansueto uno strenuo difensore nel nome della difesa della dignità umana.

Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 17,58

“Il Giubileo è un tempo di grazia e di misericordia, un invito a tornare al cuore della fede, un'opportunità di riconciliazione con Dio e con gli altri.” (Papa Francesco)

Il Giubileo, come lo intende Papa Francesco, è un'occasione che va oltre la dimensione puramente religiosa, offrendo un’opportunità di riflessione e rinnovamento per tutti, credenti e non credenti. È un momento in cui la misericordia, tanto enfatizzata dal Papa, diventa un valore universale che riguarda ogni individuo. La riconciliazione non è solo un concetto teologico, ma una necessità umana: riavvicinarsi agli altri, superare le divisioni, perdonare e chiedere perdono sono aspetti che toccano la vita di ognuno, indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose.