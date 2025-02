Ladri in casa e carovita: abitazioni sempre più da difendere

Ladri in casa e aumento dei furti in appartamenti, fenomeni che stanno coinvolgendo tutta Italia, e Aosta e Torino non fanno eccezione.

La situazione è sempre più allarmante: nell’ultimo anno si sono registrati circa 1 milione di furti in casa, pari a quasi 2500 circa colpi ogni 100 mila abitanti.

Una delle cause principali di questa impennata è anche il carovita, che sta mettendo in difficoltà molti italiani.

Sebbene nulla possa giustificare tali atti, il disagio economico ha spinto un numero crescente di persone a compiere gesti estremi, come introdursi nelle case altrui per rubare.

I ladri in casa, inoltre, non necessitano di particolari competenze per forzare gli ingressi, soprattutto quando trovano infissi e serramenti poco sicuri o obsoleti.

La maggior parte dei furti avviene in assenza dei proprietari, riducendo il rischio di un confronto diretto con il derubato.

Ragion per cui, molte persone hanno capito che data la situazione, oltre ai sistemi di antifurto e telecamere, finestre anti effrazione sicure (compravate e installate da esperti nel settore) e un buon sistema di sicurezza per finestre sono alleati indispensabili e riducono il rischio di ladri in casa e furti

Di fronte a questa realtà, non basta affidarsi solo alle forze dell’ordine: è fondamentale che chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza, come istituzioni, aziende e cittadini, adotti misure concrete per prevenire e contrastare questa minaccia. Investire in infissi e serramenti di alta qualità, installare sistemi di sicurezza avanzati e adottare abitudini più prudenti sono passi essenziali per proteggere la propria casa e la propria famiglia.

Aumento del carovita e sicurezza contro i ladri di appartamenti

Dunque questi ladri di appartamenti sono diventati numerosi a causa dell'aumento del carovita, ovvero l’incremento dei prezzi dei beni di prima necessità e dei servizi essenziali, un impatto significativo sulla popolazione.

L’inarrestabile crescita dei costi per generi alimentari, bollette e affitti mette a dura prova i bilanci familiari e il tessuto economico della città. In questo contesto di crescente precarietà economica, le persone diventano più vulnerabili e i beni di valore diventano bersagli più allettanti per i ladri d'appartamento e i malintenzionati.

Le abitazioni, luoghi di sicurezza e comfort, diventano sempre più vulnerabili agli attacchi dei ladri in casa di notte. I furti nelle case sono diventati una preoccupazione diffusa, che temono per la propria sicurezza e per quella dei propri cari. I furti abitazioni di seconde case o dei negozi e aziende (oltre i già citati furti abitazione delle case principali) generano una sensazione di invasione della propria privacy e il trauma psicologico derivante da un invasione domestica può avere conseguenze durature sulla salute mentale e sul benessere emotivo delle vittime.

Cosa fare dunque?

Consigli di chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza: le forze dell'ordine

Chi ha il dovere di contribuire alla sicurezza, afferma che I ladri di appartamento osservano attentamente le abitudini di una famiglia o degli abitanti dell’appartamento prima di agire.

Seguire sempre gli stessi ritmi o orari può essere un aiuto per loro, poiché sanno quando entrare e per quanto tempo la casa rimane disabitata. Per questo motivo, è consigliabile variare la propria routine, rendendo più difficile per i ladri in casa prevedere i momenti in cui l'abitazione è vuota.

Cambiare le proprie abitudini può essere una misura preventiva efficace per ridurre il rischio di furti appartamento e proteggere meglio la propria casa.

Sicurezza casa contro furti

Oltre ai moderni sistemi d’allarme, un metodo efficace per aumentare la sicurezza casa contro furti è l'installazione di inferriate.

Questi sistemi di sicurezza per finestre rappresentano un’ottima difesa contro l’ingresso di un ladro in appartamento, rendendo più difficile l’accesso ai punti vulnerabili della casa.

Le inferriate, disponibili in versioni semplici o dal design più raffinato, non solo migliorano la protezione dell’abitazione, ma possono anche valorizzarne l’estetica. Per una protezione ancora più completa, è consigliabile abbinarle ad altri sistemi di sicurezza per abitazioni, come allarmi e telecamere di sorveglianza, per un controllo costante anche a distanza.

La porta d’ingresso rappresenta il punto più critico per un ladro in appartamento, per questo è fondamentale sceglierne una altamente sicura. Installare una porta blindata certificata con materiali resistenti agli attacchi è una scelta essenziale per la protezione della casa. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la sicurezza, è consigliabile optare per serrature con duplicazione controllata, che possono essere riprodotte solo in ferramenta autorizzate e dietro presentazione di un tesserino. Integrando la porta con altri sistemi di sicurezza per abitazioni, come videocitofoni smart e allarmi perimetrali, è possibile ridurre drasticamente il rischio di intrusioni.

Evitare i social: non condividere troppo sulla tua privacy, rischi di esser altamente vittima di ladri in casa

I social network sono ormai tra i mezzi di comunicazione più utilizzati, e spesso si tende a documentare ogni momento della giornata con foto e post. Tuttavia, condividere in tempo reale i propri spostamenti e particolari della propria abitazione, può fornire preziose informazioni a potenziali ladri in casa o a un possibile ladro di appartamento, segnalando che l’abitazione è momentaneamente vuota.

Per questo motivo, se amate mostrare le vostre esperienze, è preferibile attendere il rientro prima di pubblicare immagini di vacanze o viaggi.

In questo modo, ridurrete il rischio che qualche malintenzionato approfitti dell’assenza per entrare in casa.

Condividere sì, ma con prudenza!

Assicurazione contro i furti: una tutela indispensabile

Proteggere la propria casa con un’assicurazione contro i furti in abitazione è una scelta strategica per tutelarsi in caso di effrazione. Se un ladro di appartamento riesce a introdursi nella nostra casa e siamo coperti da una polizza specifica, potremo ottenere un risarcimento per i danni subiti, entro il limite del massimale previsto.

Generalmente, le assicurazioni coprono non solo il valore degli oggetti sottratti, ma anche una serie di danni provocati dai ladri in casa durante l’intrusione, tra cui:

Danni strutturali: come quelli alla porta d’ingresso, agli infissi o alle finestre causati dall’effrazione.

come quelli alla porta d’ingresso, agli infissi o alle finestre causati dall’effrazione. Danni agli arredi: eventuali mobili rotti o danneggiati dai malviventi.

eventuali mobili rotti o danneggiati dai malviventi. Furto di documenti personali: le spese per la duplicazione di documenti sottratti durante il furto.

Per garantire un risarcimento anche su beni di alto valore, come gioielli e contanti, è consigliabile sottoscrivere clausole aggiuntive, spesso escluse dalla copertura standard. Inoltre, se si possiede una casa di villeggiatura, è bene informarsi sulle polizze specifiche, poiché molte assicurazioni non coprono i furti nelle case lasciate incustodite per lunghi periodi.

Per ottenere il risarcimento, è essenziale denunciare il furto alle autorità competenti e trasmettere copia della denuncia alla compagnia assicurativa. Quest’ultima attiverà i periti per verificare l’accaduto e avviare la pratica di risarcimento. Avere una polizza adeguata può fare la differenza tra una perdita economica grave e una rapida ripresa dopo un furto.