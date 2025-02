Almanach de mardi 18 fevrier sainte Bernardette

La Chiesa celebra Santa Costanza di Vercelli Monaca

Costanza ed Esuperia, due sorelle vercellesi vissute nella prima metà del VI secolo, furono monache nel monastero femminile fondato dal protocescovo Sant'Eusebio ed affidato a sua sorella Santa Eusebia. La lapide ritrovata nel XVI secolo nelle fondamenta della basilica eusebiana le onora come sante religiose e afferma che esse vissero simili nei costumi e nella professione monastica, modeste negli atti, conservando la castità sia spiritualmente che fisicamente.

Il sole sorge alle ore 7,31 e tramonta alle ore 17,58

“Il Giubileo è un tempo di grazia e di misericordia, un invito a tornare al cuore della fede, un'opportunità di riconciliazione con Dio e con gli altri.” (Papa Francesco)

Il Giubileo, come lo intende Papa Francesco, è un'occasione che va oltre la dimensione puramente religiosa, offrendo un’opportunità di riflessione e rinnovamento per tutti, credenti e non credenti. È un momento in cui la misericordia, tanto enfatizzata dal Papa, diventa un valore universale che riguarda ogni individuo. La riconciliazione non è solo un concetto teologico, ma una necessità umana: riavvicinarsi agli altri, superare le divisioni, perdonare e chiedere perdono sono aspetti che toccano la vita di ognuno, indipendentemente dalle proprie convinzioni religiose.