La Valle d’Aosta ospite d’onore a “tourismA 2025”: il patrimonio archeologico regionale e le celebrazioni dei 2050 anni della città di Aosta

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Regione autonoma Valle d’Aosta sarà ospite d’onore dell’11ª edizione di tourismA, il prestigioso Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2025. La partecipazione rappresenta un’occasione unica per promuovere il ricco patrimonio culturale, materiale e immateriale della regione e per celebrare i 2050 anni dalla fondazione della città di Augusta Prætoria.

In questa edizione la Valle d’Aosta sarà presente non solo con un grande stand in posizione visibile e strategica, ma anche con un intervento dedicato alle celebrazioni di Aosta2025 venerdì 21 febbraio in Auditorium, una corposa e articolata conferenza a più voi nell’intero pomeriggio di sabato 22, un articolo speciale sull’ultimo numero della rivista Archeologia Viva in distribuzione durante l’evento e il logo istituzionale stampato sulle shopper di tourismA.

Numerose in questi ultimi anni le collaborazioni con Archeologia Viva che, per prima, aveva dato risalto alla scoperta avvenuta presso la Torre dei Balivi e che, in seguito, ha sempre riservato uno spazio per il patrimonio archeologico regionale, con diversi focus per l’Area megalitica, oggi MegaMuseo, con il suo importante riallestimento e riapertura ne 2023, la mostra Pietre Parlanti e la collaborazione con il Menhir Museum di Laconi.

“Presentare al pubblico di tourismA il sistema della nostra offerta culturale è una grande opportunità per la nostra Regione, afferma l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz. tourismA ha conosciuto una crescita costante negli anni, affermandosi come un appuntamento imprescindibile per il settore e consolidandosi come una vetrina di eccellenza per la valorizzazione del patrimonio culturale. Il successo e la continuità di questo evento, collaudato nel tempo e in perfetta sintonia con la filosofia di Archeologia Viva, testimoniano il crescente interesse verso l’archeologia e il turismo culturale. Quest’anno, con Aosta ospite d’onore, abbiamo l’occasione di celebrare non solo il nostro straordinario patrimonio storico e archeologico, ma anche i 2050 anni della fondazione di Augusta Praetoria, un traguardo che rafforza il legame tra passato e presente. La nostra partecipazione a un evento di tale rilevanza ci consente di promuovere il nostro patrimonio in un contesto internazionale, ampliando la conoscenza e il coinvolgimento di pubblici sempre più diversificati e trasversali.”

Il ricco programma della manifestazione vedrà la Valle d’Aosta protagonista di due importanti appuntamenti presso l’Auditorium del Centro Congressi:

Venerdì 21 febbraio, ore 15.00 : saluti istituzionali di Jean-Pierre Guichardaz, Assessore ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e di Laura Montani, Soprintendente ai Beni e Attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta per la presentazione del programma La Roma delle Alpi compie 2050 anni .

: saluti istituzionali di Jean-Pierre Guichardaz, Assessore ai Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali e di Laura Montani, Soprintendente ai Beni e Attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta per la presentazione del programma . Sabato 22 febbraio, dalle 14.30 alle 18.00: evento speciale I 2050 anni della città tra studi, ricerche, sfide e nuovi obiettivi, a cura della Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Valle d’Aosta, con interventi di esperti e studiosi del settore (programma completo disponibile su www.tourisma.it).

"Partecipare a un evento di questa portata – dichiara Laura Montani, Soprintendente ai Beni e Attività culturali della Valle d’Aosta – è fondamentale per valorizzare il nostro straordinario patrimonio culturale. La Valle d’Aosta custodisce testimonianze archeologiche di immenso valore e tradizioni che meritano di essere conosciute e apprezzate a livello nazionale e internazionale. tourismA è la cornice ideale per presentare il ricco calendario di celebrazioni che la Soprintendenza sta organizzando per i 2050 anni della città di Aosta".

Per ulteriori informazioni: www.tourisma.it