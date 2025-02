I valdostani protagonisti alla nona edizione dei campionati della cucina italiana

All'interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”, i migliori professionisti del settore si sfideranno per ottenere i titoli nelle diverse categorie della competizione. Anche quest'anno, numerosi cuochi e pasticceri valdostani saranno presenti per ripetere gli ottimi risultati conseguiti lo scorso anno e per dimostrare ancora una volta il valore della gastronomia della loro regione.

In particolare, nella categoria Street Food, Danilo Salerno, Irene Berriat e Simone Salmin, reduci dall'argento del 2024, cercheranno di conquistare la giuria con piatti che valorizzano i prodotti tipici della Valle d'Aosta, con un occhio di riguardo alle specialità dell’Institut Agricole Régional. Un altro protagonista dell'edizione di quest'anno sarà Martin Magnino, che dopo aver vinto la medaglia d'oro assoluta nella scorsa edizione, gareggerà nella categoria K1 Junior. A sfidarsi con lui ci sarà anche Giuseppe Cardullo, che dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel 2024, tenterà di migliorare il suo risultato, portando in gara una preparazione calda a tema libero che valorizza sia la carne che il pesce, rispettando le specifiche di peso tra i 200 e i 220 grammi per porzione.

Nella categoria Mystery Box, Danilo Salerno e Simone Salmin, entrambi ex studenti dell'Istituto Alberghiero di Aosta, cercheranno di fare storia con il tris di vittorie consecutive, un traguardo mai raggiunto prima. L'anno scorso avevano infatti conquistato l'oro assoluto per due anni di fila, e quest'anno sono determinati a confermare la loro eccellenza. Per loro, la sfida sarà ancora una volta una gara di inventiva, abilità e passione, caratteristiche che li hanno resi tra i più apprezzati nel panorama culinario nazionale.

Giuseppina Serra, che ha vinto la selezione per il concorso Miglior Lady Chef lo scorso 8 gennaio, sarà impegnata in una preparazione che dovrà valorizzare i pelati Cirio, sponsor della competizione di categoria. La sua partecipazione rappresenta non solo una competizione professionale, ma anche un'opportunità per portare la tradizione culinaria valdostana a livelli sempre più alti. Inoltre, Lorenzo Damiano Lodato, studente del terzo anno dell'Istituto Alberghiero di Châtillon, dopo aver vinto il Trofeo Miglior Allievo Regionale il 14 dicembre, porterà in gara un piatto chiamato “Valle d'Oriente”, che unisce le eccellenze della Valle d'Aosta ai sapori del Medio Oriente, proponendo una fusione di tradizione e innovazione.

I presidenti delle associazioni che supportano i partecipanti, Masullo e Billia, hanno voluto augurare un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti, lodando la loro professionalità, dedizione e voglia di mettersi sempre in gioco. Le competizioni, infatti, sono considerate sfide che permettono di migliorare continuamente se stessi, spingendo ogni singolo partecipante a superare i propri limiti e a dare il massimo. Con questo spirito, i valdostani si preparano a sfidarsi con i colleghi di tutta Italia, certi che, anche quest’anno, le loro preparazioni daranno lustro alla cucina regionale e contribuiranno a confermare la solidità del talento gastronomico della Valle d'Aosta.