Gestione del lupo: Minelli sottolinea l'importanza delle misure preventive e della base scientifica

La Consigliera Chiara Minelli ha voluto sottolineare i risultati del progetto Life Wolf Alps Eu, di cui la Regione è partner dal 2019, evidenziando l'efficacia delle misure di prevenzione messe in atto. "Il Rapporto del progetto, che è stato pubblicato a settembre scorso, evidenzia come le squadre di intervento (Wpiu - Wolf Prevention Intervention Unit) abbiano ridotto del 96,5% gli attacchi al bestiame negli allevamenti coinvolti. Tra il 2021 e il 2024, sono stati effettuati 103 interventi di assistenza, che hanno supportato 77 allevatori", ha affermato Minelli. La Consigliera ha anche sollevato una questione importante: "Perché i risultati relativi alla nostra regione non sono stati diffusi ufficialmente? La Regione intende utilizzare i dati scientifici e l’esperienza acquisita per sviluppare progetti che migliorino la convivenza tra uomo e lupo, o si intende proseguire con misure per la gestione del lupo senza basi scientifiche solide?"

In risposta, l'Assessore alle risorse naturali Marco Carrel ha ricordato che le azioni intraprese dalla Regione nell'ambito del progetto Life Wolf Alps Eu sono state regolarmente documentate nel Rapporto Lupo annuale, disponibile sul sito istituzionale della Regione, e che tutti i dettagli possono essere trovati anche sul sito ufficiale del progetto. Carrel ha poi ribadito l'importanza del monitoraggio scientifico, reso possibile grazie alla collaborazione con il Corpo forestale della Valle d'Aosta, il laboratorio del Museo di scienze naturali "Efisio Noussan" e il Parco naturale del Mont Avic. "I dati raccolti evidenziano che la popolazione del lupo sta rapidamente espandendosi, con un aumento dei casi di avvistamenti in ambito urbano", ha spiegato l'Assessore. Ha inoltre aggiunto che le squadre di pronto intervento (Wpiu) continuano a operare sul territorio, assistendo gli allevatori e promuovendo misure di protezione del bestiame. L'Assessore ha anche ricordato gli interventi economici della Regione per indennizzare i danni causati dai predatori e incentivare l’adozione di misure preventive, con circa 660mila euro stanziati negli ultimi cinque anni.

La Consigliera Minelli ha espresso il suo disappunto per il fatto che il Rapporto non sia stato presentato ufficialmente, ma solamente reso disponibile sul sito della Regione, un luogo che pochi visitano regolarmente. "Il lavoro fatto merita maggiore attenzione", ha commentato, "specialmente per far comprendere agli abitanti la serietà dell'impegno profuso". Minelli ha anche espresso soddisfazione per le parole dell'Assessore Carrel, che ha sottolineato l'importanza di basare le scelte su dati scientifici concreti e non su reazioni emotive. "Il declassamento del lupo e la possibilità di abbatterlo potrebbero generare aspettative non realistiche e risultare inefficaci", ha aggiunto. La Consigliera ha infine criticato alcune valutazioni fatte sul progetto Life Wolf Alps durante il precedente Consiglio, che a suo parere non erano giustificate.