Courmayeur, la montagna romantica che conquista gli innamorati per San Valentino 2025

E' un risultato che mette in evidenza l'appeal della montagna valdostana come destinazione ideale per una fuga romantica sulla neve. La località, che occupa la decima posizione, si distingue per il suo fascino invernale e l'offerta di esperienze uniche, dalla bellezza mozzafiato delle sue piste da sci, alla possibilità di vivere un San Valentino tra paesaggi incantevoli e atmosfere di lusso. Con un prezzo medio per alloggio di 296 euro a notte, Courmayeur si inserisce tra le destinazioni più costose, ma le sue caratteristiche esclusive giustificano questa scelta da parte degli innamorati.

La classifica delle 30 destinazioni più cercate dagli italiani per San Valentino, stilata dal portale Holidu, conferma la predilezione per le località italiane, con un significativo 28 su 30 delle destinazioni situate nel nostro Paese. Tra queste, si affermano località di montagna, città d’arte e luoghi che sanno unire il fascino del paesaggio con la romanticità tipica della stagione. Roccaraso, in Abruzzo, si conferma la meta più gettonata, seguita da San Remo, la cittadina ligure famosa per il Festival della Canzone Italiana, e Livigno, in Lombardia. Roma, Firenze, Venezia e Napoli sono altre destinazioni che emergono nella top ten, testimoniando l'amore degli italiani per le città d'arte.

L'Abruzzo, la Sicilia, il Veneto e la Lombardia sono le regioni che si piazzano più in alto nella graduatoria, con numerose località che offrono sia la possibilità di una vacanza immersi nella natura che la scoperta delle bellezze storiche e artistiche. Oltre a Courmayeur, la Valle d'Aosta si distingue per la sua offerta di luoghi incantevoli per un San Valentino indimenticabile.

In un panorama che vede prevalere le destinazioni italiane, l'appeal di Courmayeur emerge come simbolo di un'idea di romanticismo che sa combinare l’avventura sulla neve con il comfort e la bellezza tipica delle montagne alpine. Se a questo si aggiunge la varietà di esperienze, dai ristoranti raffinati alle passeggiate in paesaggi da cartolina, è facile capire perché questa località sia entrata nella classifica delle preferenze degli innamorati per il 2025.