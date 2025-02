Salvataggio a Courmayeur: il Soccorso Alpino Valdostano affronta il maltempo per soccorrere uno sciatore in difficoltà

Nel pomeriggio di oggi, il Soccorso Alpino Valdostano (SAV) ha compiuto un intervento straordinario in uno dei canaloni di Vesse, a Courmayeur, in un'operazione che ha messo in luce ancora una volta il coraggio e la professionalità dei suoi tecnici, impegnati in condizioni estremamente difficili. La chiamata di soccorso è arrivata poco dopo le 14:00, quando uno sciatore, pur dichiarandosi illeso, ha richiesto assistenza. La sua richiesta era legata alla natura impervia del terreno e alle difficili condizioni meteo, che rendevano rischioso e complicato il suo ritorno a valle.

Le condizioni meteorologiche avverse, con una forte nevicata in corso, hanno immediatamente impedito l'intervento dell'elicottero. Il tentativo di avvicinamento da parte dell'elicottero SA1, purtroppo, non ha avuto esito positivo, a causa della ridotta visibilità e delle intense precipitazioni. Ma il SAV, nonostante le difficoltà, non si è fermato e ha messo in campo una risposta efficace e tempestiva.

Sono stati immediatamente attivati due tecnici del Soccorso Alpino, che si sono diretti verso il canale di Vesse partendo da due punti diversi, pronti a intervenire via terra. La neve abbondante, il freddo pungente e l'impervietà del terreno non hanno fermato i soccorritori, che, con grande determinazione, sono riusciti a raggiungere l’imbocco del canale in circa 40 minuti. Da lì, con l'abilità e l’esperienza che li contraddistinguono, hanno affrontato la discesa nel canalone, per giungere infine dal malcapitato sciatore.

L’intervento si è concluso con esito positivo: alle 15:30, dopo aver verificato che lo sciatore non avesse riportato ferite, i tecnici hanno avviato il rientro. In meno di dieci minuti, il gruppo di soccorritori è riuscito a riportarsi alla base del canale, in sicurezza.

L'intervento è stato coordinato con precisione dal Direttore della Stazione di Courmayeur, che ha operato in stretto contatto con il Direttore del Soccorso Alpino Valdostano e con gli operatori della Centrale Unica del Soccorso. La sinergia tra tutti gli operatori coinvolti ha permesso di portare a termine l'operazione con successo, nonostante le difficoltà che la montagna e il maltempo hanno posto lungo il cammino.

Il salvataggio odierno è la dimostrazione della prontezza, della competenza e della dedizione del Soccorso Alpino Valdostano, sempre pronto ad affrontare l'incertezza delle condizioni meteo e la pericolosità del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di chi si trova in difficoltà in montagna. L’impegno dei soccorritori, spesso invisibile ma fondamentale, rappresenta una risorsa indispensabile per chi, tra le cime della Valle d’Aosta, ama la montagna ma si trova a dover fare i conti con le sue insidie.