Iran, Khamenei avverte gli Usa: "Se attaccano risponderemo senza esitazione"

(Adnkronos) - La Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha avvertito gli Stati Uniti di essere pronto a rispondere a qualsiasi azione americana. “Gli americani siedono, ridisegnando la mappa del mondo ma solo sulla carta, perché non ha alcuna base nella realtà - ha dichiarato ai comandanti dell'esercito - Fanno dichiarazioni su di noi, esprimono opinioni e lanciano minacce. Se ci minacciano, noi li minacceremo. Se mettono in atto le loro minacce, noi metteremo in atto le nostre. Se attaccano la sicurezza della nostra nazione, attaccheremo la loro sicurezza senza esitazione”.

Khamenei ha poi ribadito ai comandanti delle forze aeree che "nessun problema sarà risolto negoziando con l'America". "Non devono fingere che se ci sediamo al tavolo dei negoziati con questo governo, i problemi saranno risolti", ha aggiunto. Khamenei ha poi ricordato che i passati tentativi di negoziare con Washington si sono sempre rivelati "non intelligenti, saggi o onorevoli".

L'Iran condanna le nuove sanzioni finanziarie statunitensi - definite "illegali" e "ingiustificate" - contro entità accusate di vendere greggio iraniano alla Cina. "La decisione della nuova amministrazione statunitense di esercitare pressioni sulla nazione iraniana impedendo il commercio legale dell'Iran con i suoi partner economici è una misura illegittima, illegale e violenta", ha dichiarato in un comunicato il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, definendo la misura "completamente ingiustificata e contraria alle regole internazionali".