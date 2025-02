Fiorentina-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Tornano in campo Fiorentina e Inter. Le due squadre si sfideranno oggi, giovedì 6 febbraio, nel recupero della 14esima giornata di Serie A. Si ripartirà dal 17esimo minuto, quando la partita fu prima interrotta e poi rinviata a causa del malore accusato da Edoardo Bove.

Si riprenderà quindi dal punteggio di 0-0, con i nerazzurri, attualmente secondi con 51 punti, che cercano una vittoria che gli permetterebbe di agganciare il Napoli al primo posto in classifica. La Fiorentina invece va a caccia di punti preziosi in chiave Champions, con i viola che si trovano al momento a quota 39, a -3 dalla Lazio quarta.

La sfida tra Fiorentina e Inter è in programma oggi, giovedì 6 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Fiorentina (4-2-3-1): de Gea; Dodô, Pongracić, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Beltrán; Kean. All. Palladino

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

Fiorentina-Inter La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche su Dazn. La partita sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Dazn, l'app SkyGo e NOW.