RIAPERTURA SU 5 GIORNI SETTIMANALI DELLO SPORTELLO DEL CONSULTORIO DI VERRÈS

Lo sportello del Consultorio di Verrès ha ripreso l'attività su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con il consueto orario di apertura al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

Il servizio, dedicato all’espletamento delle pratiche amministrative di CUP, Scelta e Revoca e prenotazione in presenza di esami di laboratorio, sarà dunque nuovamente accessibile per l’utenza con una maggiore continuità operativa, garantendo così un servizio più efficiente e agevole per i cittadini.

In conseguenza di questa riorganizzazione, presso il Consultorio di Verrès potranno essere progressivamente riattivati o ampliati gli orari di altri servizi. Tra questi, particolare attenzione sarà riservata ai servizi infermieristici, con un potenziamento dell’attività di prelievo per esami bio-umorali.