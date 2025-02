Neige e Fulmine: i lupi protagonisti della scuola di Aosta, premiati al Parco Mont Avic

Il concorso, che ha avuto inizio nella primavera del 2024, ha visto la partecipazione di 49 classi, comprese 5 provenienti dal Piemonte, per un totale di 48 coppie di nomi in gara. Le scuole coinvolte sono state 18, e la fase di votazione sui canali social del Parco ha attratto un ampio pubblico, con ben 2242 votanti nella finalissima. La classe seconda, oggi terza, della scuola primaria dell’Istituto San Giuseppe di Aosta ha trionfato con i nomi Neige per la femmina adulta e Fulmine per il cucciolo.

Per festeggiare il successo, il guardaparco Pietro Ruggeri ha visitato la classe vincitrice, portando con sé i due esemplari di lupo e raccontando ai bambini le storie legate agli animali. Durante la visita, i piccoli hanno potuto apprendere dettagli sulle abitudini del lupo, il suo comportamento e l’importanza della sua presenza nell’ecosistema. Inoltre, sono stati presentati i pannelli informativi che arricchiranno lo spazio espositivo del Centro visita del Parco, dove i due esemplari saranno permanentemente esposti. L’incontro è stato un’opportunità per sensibilizzare i bambini sull’importanza della specie, troppo spesso fraintesa o poco conosciuta.

L’esperienza ha entusiasto i bambini, che hanno voluto condividere con i compagni di altre classi l’opportunità di vedere Neige e Fulmine prima che ritornassero a Champdepraz. Con la riapertura del Centro visita, tutti i visitatori potranno ammirare i due esemplari e scoprire di più su questa affascinante specie grazie ai pannelli descrittivi che arricchiranno la sezione dedicata al lupo.