La Valle d’Aosta e Cogne protagoniste della Coppa del Mondo

Presidente della Regione Renzo Testolin e l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques, in rappresentanza del Governo regionale, esprimono grande soddisfazione per la tappa valdostana di Coppa del Mondo di Cogne.

L’intera comunità valdostana ha risposto con entusiasmo all’evento che ha riportato il nome della Valle d’Aosta all’attenzione mediatica mondiale e che ha coinvolto il circuito di Coppa del Mondo dello sci di fondo. In tre giorni sono arrivate a Cogne migliaia di spettatori, provenienti anche dall’estero, che hanno acclamato i grandi protagonisti del circuito mondiale che hanno gareggiato nella Team Sprint, nella Sprint e nella 10 km a tecnica libera, prove che hanno caratterizzato le tre giornate di gara.

La macchina organizzativa ha coinvolto tutti i comparti della regione che hanno lavorato in sinergia dando prova di efficienza.

“Il grande lavoro organizzativo - dichiara l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Giulio Grosjacques – ha dato i suoi frutti, consentendoci di vivere delle giornate straordinarie caratterizzate da un buon successo di pubblico che premia gli sforzi compiuti per avere una manifestazione di questa importanza in Valle d’Aosta. I giudizi molto positivi espressi dagli atleti, dai tecnici e, in generale, dalle squadre presenti a Cogne ci confermano che la Valle d’Aosta è un contesto ideale per ospitare grandi eventi e ci stimolano a lavorare per fare in modo che Cogne possa diventare tappa fissa della Coppa del Mondo. La Valle d’Aosta rimane un punto di riferimento degli sport invernali, come confermato dalle varie tappe di Coppa del Mondo di snowboard di Breuil-Cervinia e sci alpino, che tornerà protagonista con La Thuile a marzo. È un successo dell’intera Valle d’Aosta e voglio ringraziare i tanti volontari che si sono adoperati, gli uomini e le donne del Comitato organizzatore oltre che la presenza puntuale delle Forze dell’ordine”.

“È stata una grande Valle d’Aosta quella che abbiamo visto e vissuto a Cogne questo fine settimana – conclude il Presidente della Regione Renzo Testolin - Una regione di cui siamo orgogliosi, che lancia il messaggio che per noi lo sport è importante, che la nostra gente è sempre pronta ad accogliere e a essere solidale nelle grandi occasioni di sport così come lo è stata di fronte alle grandi difficoltà. Un grazie quindi a tutti coloro che per questo hanno lavorato: al comitato organizzatore che si è fatto trovare pronto, alla comunità di Cogne che ha saputo esprimere al meglio la propria capacità organizzativa e di ospitalità, ai tanti valdostani che si sono dati appuntamento attorno allo straordinario Prato di Sant’Orso, sia come volontari sia come spettatori e tifosi e poi grazie ai nostri atleti che hanno saputo confrontarsi con il meglio dello sci nordico mondiale. Tre giorni che danno anche il senso della rinascita per una realtà colpita dagli eventi alluvionali solo pochi mesi fa, tutto questo ha dato il senso del lavoro che quando viene fatto insieme dà dei risultati importanti e un segno vero di comunità."