Forno di Chamois aperto: Tradizione, calore e dolci prelibatezze

La stagione invernale avanza, e con essa arriva l’opportunità di riscoprire i sapori autentici della Valle d’Aosta grazie al Forno di Chamois. In occasione di due eventi speciali, il forno di Corgnolaz riapre le sue porte dal 14 al 16 febbraio per San Valentino e dal 1° al 4 marzo per il Carnevale, proponendo una selezione di prodotti che celebrano la tradizione locale, l’artigianato e la convivialità.

Durante queste aperture, non mancheranno i celebri torcetti e plumcake, ma il vero protagonista sarà ancora una volta il pluripremiato pane nero, simbolo di condivisione e di celebrazione. Questo pane, apprezzato da generazioni di tsamosen, è diventato un emblema della comunità, simbolo di una cultura rurale che affonda le radici in secoli di tradizione.

Le Four des Amis, custode di questa tradizione, recupera e promuove il patrimonio enogastronomico locale, facendo onore alla vita rurale che ha sempre caratterizzato la comunità di Chamois. Il forno, infatti, non è solo un luogo dove preparare il pane, ma un vero e proprio punto di incontro per celebrare la storia e la cultura della valle. Inoltre, la partecipazione a manifestazioni di rilievo come il festival transfrontaliero Lo Pan Ner ne testimonia il ruolo centrale nella valorizzazione del patrimonio gastronomico e culturale della zona.

Che si tratti di un semplice pomeriggio in compagnia di amici o di una passeggiata tra i pittoreschi vicoli di Chamois, fermarsi al Forno di Chamois è un’occasione imperdibile per gustare il miglior pane della valle e togliersi qualche sfizio con dolci freschi e fragranti. Un’esperienza che aggiunge calore e gusto a una visita già speciale.

Non dimenticate di seguirli su Instagram per rimanere aggiornati sulle aperture e sulle novità: Le Four des Amis su Instagram. E se volete scoprire di più sul festival Lo Pan Ner e sulla storia del pane nero, visitate il sito ufficiale: Lo Pan Ner - Chamois.