La tribù perduta di Cogne. Storia di una comunità antica

Il nuovo libro di Mauro Caniggia Nicolotti, "La tribù perduta di Cogne", è un'opera che incanta per la sua capacità di mescolare storia, memoria e identità culturale. Con il suo 56° volume, Nicolotti offre al lettore un affascinante viaggio attraverso 76 racconti, che esplorano la vita e le tradizioni della comunità di Cogne, un angolo unico nel cuore della Valle d'Aosta.

L'opera di Caniggia sarà presentetata giovedì 6 febbraio alle 17.45 presso la libreria Briviodue. Ingresso libero, prenotazione gradita ai soli fini organizzativi allo 0165235946. Spedizione dei libri dedicati in tutta Italia con LibridaAsporto

La narrazione si sviluppa come un mosaico di storie, ognuna delle quali porta alla luce un aspetto diverso della realtà cogneins, un luogo che affonda le radici nella tradizione ma che non smette di confrontarsi con le sfide della modernità. Attraverso le sue parole, Nicolotti ci guida alla scoperta di un microcosmo in cui si intrecciano vicende quotidiane, memorie popolari e curiosità storiche, rendendo ogni racconto un tassello che completa il quadro di una comunità capace di resistere e trasformarsi nel tempo.Il titolo del libro, "La tribù perduta di Cogne", suggerisce un richiamo simbolico alle presunte origini ebraiche della popolazione locale, invitando il lettore a esplorare le peculiarità di una terra segnata da forti contrasti: le radici minerarie, la tradizione del merletto, le insidiose valanghe che modellano il paesaggio e i mutamenti imposti dal progresso.

Con uno stile avvincente, Nicolotti riesce a fondere questi elementi in una narrazione che non solo racconta il passato, ma offre anche uno spunto di riflessione sulla continua evoluzione della comunità.L'autore, insegnante, guida turistica e divulgatore, ha voluto dare forma a una cronologia dei fatti che, pur radicata nella realtà storica, sia anche arricchita da aneddoti inediti e curiosità che mettono in luce voci e vicende dimenticate. Il risultato è un'opera che restituisce un’immagine viva e complessa di Cogne, un luogo che ha saputo mantenere la sua identità pur affrontando le sfide imposte dal cambiamento.

"La tribù perduta di Cogne" è già disponibile nelle librerie, pronto a conquistare chiunque desideri conoscere più a fondo la storia di questa affascinante comunità valdostana. Un libro che, grazie alla sua ricca documentazione e al suo approccio narrativo, si propone come un'importante risorsa per chi vuole esplorare la storia di Cogne e delle sue tradizioni.