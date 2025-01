Reggio Calabria, inchiesta su stadio di San Luca: finisce in manette l'ex sindaco Bartolo

(Adnkronos) - E' stato arrestato e posto ai domiciliari l'ex sindaco di San Luca, Bruno Bartolo nell'ambito di una inchiesta sulla gestione dello stadio comunale. Stessa sorte per un ex assessore con delega alle opere pubbliche, urbanistica e cooperazione, mentre per altri quattro indagati, dirigenti della società calcistica 'Asd San Luca 1961' sono stati notificati obblighi di dimora.

I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura, sono stati eseguiti questa mattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.