ÉVANGILE DE DIMANCHE: L'OUVERTURE DU COEUR DE SYMÉON ET LA NOUVEAUTÉ DE LA VIE

La fête de la présentation du Seigneur au temple est riche d'enseignement. La Vierge Marie venait de passer quarante jours sans aller au Temple. Nous pouvons imaginer les émotions éprouvées par ce saint couple lors de la présentation de Jésus au Temple. Cet événement fait éclater de joie le vieux Syméon et la prophétesse Anne qui attendaient impatiemment le salut pour le peuple d'Israël. Quel est le sens de cette fête pour nous? Est-ce que nous accordons du temps suffisant pour accueillir le Seigneur qui vient nous rencontrer dans son Temple ou dans notre quotidien? Le temps consacré au Seigneur n'est pas perdu, au contraire il nous ouvre à la nouveauté pleine de joie et d'espérance.

1. LA LOI POUR LA PURIFICATION ET SON ACCOMPLISSEMENT.

La fête que nous sommes en train de célébrer symbolisée par le cierge allumé, vient quarante jours après la fête de Noël. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence. La sainte famille de Nazareth suit scrupuleusement la loi promulguée par Moïse, au sujet de la règlementation du Temple.

Luc précise que la présentation de l'enfant Jésus au Temple de Jérusalem est lié au rite de purification de la Vierge Marie. Il écrit: "Quand fut accompli le temps prescrit par la Loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur". Que dit la Loi de Moïse au sujet de la purification?

Nous lisons dans le livre des Lévitiques ce qui suit: "Si une femme est enceinte et enfante un garçon, elle sera impure pendant sept jours comme au temps de souillure de ses règles. Au huitième jour on circoncira le prépuce de l'enfant et pendant trente-trois jours encore elle restera à purifier son sang. Elle ne touchera à rien de consacré et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que soit achevé le temps de sa purification"(Lv12,1-5). Si la femme enfante une fille, elle devrait attendre pour sa purification soixante-six jours.

N'est-ce pas une offense parler de la purification de la Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus Christ, la toute pure, la toute belle et la pleine de grâce?

Nous contemplons d'abord dans cette fête le mystère de l'incarnation, Dieu qui sauve l'humanité dans l'humilité. Dans son discours sur la montagne, Jésus affirme qu'il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir (Mt5,17).

Ensuite, nous observons une autre particularité dans cette fête. Il s'agit de la condition de pauvreté matérielle de la famille de Jésus. Les riches apportaient au prêtre un agneau d'un an pour un holocauste.

Les pauvres incapables de trouver une somme d'argent pour acheter un petit bétail, ils présentaient deux tourterelles ou deux pigeons pour le sacrifice. Marie et Joseph font parties des "anawim" Yahvé, car ils ont présenté pour l'holocauste deux tourterelles. Nous nous rendons compte que l'événement de purification et de la présentation annonce déjà le mystère de Pâque. Le lieu est Jérusalem et le petit Jésus dans les bras de la Vierge Marie est l'agneau Pascal qui sera immolé en rémission des péchés. La lettre aux Hébreux affirme: " Parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve". Certe, la sainte famille est pauvre d'argent, mais riche de Dieu. Saint Paul écrit: "Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l'on méprise, voilà ce que Dieu a choisi, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier devant Dieu"(1Cor1,27-29).

2. LE SENS DE LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE.

Le sens nouveau de cette fête est Dieu lui-même en chair et en os, semblable aux hommes qui vient visiter son peuple. Il vient libérer, combler de joie le vieux Syméon et la veuve Anne. L'enfant Jésus est au coeur de l'attention. Il est présent au Temple selon la tradition des anciens, mais c'est le peuple qui, mû par L'Esprit Saint, vient à sa rencontre pour puiser à la source intarissable de la miséricorde, l'eau vive. Jésus vient purifier le Temple, la religion formelle de convenance, car c'est lui le vrai Sanctuaire qui une fois détruit, sera relever en trois jours (Jn2,19).

Ainsi, Syméon prophétise en disant à la mère de Jésus: "Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du coeur du grand nombre". Cette parole nous montre que la Vierge Marie est la co-rédemptrice, puisque son coeur sera aussi transpercé sous la croix de son fils.

3. LE TESTAMENT DE SYMÉON.

Le vieux Syméon nous laisse un testament d'une prière complète où toute personne pieuse se retrouve. Ses yeux ont vu le salut, raison pour laquelle il peut quitter ce monde dans la paix. Cela fait comprendre qu'il avait souffert de l'humiliation, de la cruauté que son peuple subissait et il commençait à perdre les raisons de son espérance. Et voilà que Dieu vient consoler son peuple. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est cette heure-ci que Jésus nous donne ce que le monde ne peux pas nous donner: la paix et la joie authentique. Syméon peut dire que seul cet enfant lui suffit. Pour lui, le temps favorable, le jour du salut est arrivé. Mû par l'Esprit Saint, il va à la rencontre du Seigneur dans le Temple. Il vient vers Dieu qui l'attend dans sa forme humaine. La Vierge Marie pleine d'émotions donne à Syméon le fruit de ses entrailles. Le vieux Syméon qui représente nos grands pères le porte en ses bras, l'embrasse, le contemple et entre en extase.

L'enfant n'est pas encore doté du verbe humain pour communiquer dans la langue de Syméon. Pourtant, il tient dans ses bras le Verbe par qui tous les verbes humains reçoivent un sens. Dans sa prière qui synthétise la foi juive, Syméon exprime son espérance pour les générations futures. Il sait qu'il est presque au bout de son voyage sur terre et que les temps nouveaux arrivent. Trois cantiques rythment la vie du chrétien assidu à la prière: Le cantique de Zacharie (Benedictus) pour orienter la journée, le cantique de Marie (Magnificat) pour évaluer la journée et le cantique de Syméon(Nunc Dimittis) comme la conclusion du jour pour un sommeil sérein. Syméon prie ainsi:

"Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples: lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël".

Syméon est le vrai maître pour enseigner l'art de bien vieillir sans rides du coeur à travers la contemplation et la prière de gratitude. Sa foi, son espérance et sa bonté le préservent des péchés de jalousie, d'envie, de rancoeur, du désespoir, du conflit de génération, de la peur qui guêtent certaines personnes âgées dans leur résistence d'embrasser la nouveauté présente dans l'enfant Jésus.



Même les jeunes peuvent apprendre du vieux Syméon et de la veuve Anne cette esthétique de la vie pour ne pas vieillir avant la vieillesse. La prière de gratitude, la fidélité à la parole donnée et à nos engagements, l'espérance joyeuse empêchent nos coeurs de rouiller.



4. PRIÈRE

Seigneur Jésus, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent en chacun de nous car nous sommes le Temple de Dieu. Contrairement à Syméon et Anne, nous sommes distraits, dispersés dans les choses qui ne peuvent pas nous sauver. Nous ne savons pas lire les signes de ta présence dans ce temps. Nous nous justifions que nous n'avons pas du temps pour aller là où tu nous attends dans ton saint sanctuaire.



Donne-nous ton Esprit de lumière pour venir à ta rencontre. Enseigne-nous la vraie mesure du temps pour que notre rencontre avec toi soit prioritaire.

Ouvre nos coeurs Seigneur pour t'accueillir dans la simplicité et dans la joie comme Syméon et Anne.

Que nos maladies, nos conditions limites liées à l'âge, nos occupations journalières ne soient pas un alibi pour ne pas te chercher là où tu nous attends. Amen!









Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera