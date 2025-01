Parco giochi Diana cambia volto: 3,5 milioni euro per renderlo inclusivo

(Adnkronos) - Avrà un nuovo volto il parco giochi intitolato, ormai 25 anni fa, alla principessa Diana. Con i 3 milioni di sterline stanziati dai Royal Parks per il suo restauro, pari a oltre 3,5 milioni di euro, il parco diventerà infatti maggiormente inclusivo rispetto a bambini con varie forme di disabilità, con giochi che saranno fruibili anche da chi è in carrozzella. Ispirato all'Isola che non c'è e alle avventure di Peter Pan, con tanto di nave pirata, il parco è stato costruito nei Kensington Gardens, nel centro di Londra, e inaugurato nel 2000. Il luogo è stato scelto perché la principessa Diana viveva in un appartamento nel vicino Kensington Palace e amava passeggiare nel parco.

"E' stato meraviglioso accogliere milioni e milioni di bambini in quello che è probabilmente il parco giochi più famoso al mondo, situato nella splendida cornice dei Kensington Gardens'', ha dichiarato Andy Williams, direttore del parco di Kensington Gardens. "Stiamo lavorando con le comunità locali, in particolare ai bambini, per raccogliere e incorporare il loro feedback nella progettazione, in modo che tutti si sentano benvenuti e possano godere di un gioco libero, accessibile, creativo e sociale, favorendo la loro salute e il loro benessere", ha aggiunto.

Nel progetto di restauro è previsto, ad esempio, che la grande nave pirata venga sostituita con un galeone nuovo di zecca, completo di timone e telescopio. Costruito su tre livelli, sarà accessibile ai bambini sulle sedie a rotelle.

In un'altra zona del parco saranno anche costruite case sugli alberi su più livelli, utilizzando legname proveniente da fonti sostenibili. La struttura offrirà ai bambini la possibilità di arrampicarsi e giocare a diverse altezze. Tre torri offriranno diversi livelli di difficoltà, sempre per motivi di accessibilità, mentre tra le altre attrazioni previste ci sono un ponte sospeso, uno scivolo a tunnel, un ponte di corda e un ponte altalena con uno scivolo. Verrà nuovamente progettata anche una fontana-sirena e ampliata l'area giochi con sabbia e acqua.

Per creare ombra e contribuire al rispetto dalla biodiversità, verranno piantati nuovi alberi. Prevista anche la presenza di piante adatte a soddisfare i bisogni sensoriali, allergici e degli impollinatori per migliorare l'ambiente naturale del parco giochi, insieme a nuove sedute e sentieri. Per consentire il restauro, il parco giochi rimarrà chiuso per circa sei mesi dall'autunno 2025 e riaprirà intorno alla primavera 2026.