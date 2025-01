Serie A, probabili formazioni: Vlahovic torna titolare, Retegui dal 1'

(Adnkronos) - La Serie A torna in campo per la 21esima giornata. Apre le danze la Roma, che venerdì 17 gennaio ospita all'Olimpico il Genoa, mentre il sabato vede in programma due big match: Juventus-Milan e Atalanta-Napoli. Impegno casalingo per la Fiorentina, che nel lunch match di domenica 19 gennaio sfida il Torino, la Lazio invece giocherà in trasferta contro l'Hellas Verona alle 18. Alle 20.45 invece l'Inter ospita l'Empoli a San Siro, mentre chiude la giornata il monday night tra Como e Udinese.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri

Genoa (4-3-3): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Kasa, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro. All. Italiano

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Ciurria; Caprari, Maldini; Djuric. All. Bocchetti

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Vlahovic. All. Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Gabbia/Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Anguissa; Neres, Lukaku, Politano. All. Conte

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Maripan, Sosa; Ilic, Ricci; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Sohm, Keita; Mihaila, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Sagrado; Haps, Busio, Nicolussi Caviglia, Doumbia, Ellertsson; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli. All. Nicola

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. All. Giampaolo

Hellas Verona (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov; Sarr, Tengstedt. All. Zanetti

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez. Inzaghi

Empoli (3-5-2): Seghetti; De Sciglio, Goglichidze, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. All. D'Aversa

Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Da Cunha, Engelhardt; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic