Torna ad Aosta il Carnavals de Montagne

Dopo l’acclamato ritorno nel 2024, anche quest’anno la manifestazione si conferma come un appuntamento imperdibile per residenti e turisti, dando il via al 2025 con una grande festa di colori, suoni e costumi che animerà le vie della città.

L'evento è organizzato dall'Amministrazione comunale di Aosta, con il sostegno del Consiglio Valle, e ha l’intento di valorizzare e promuovere l’antica tradizione del Carnevale in Valle d’Aosta, offrendo una giornata di festa che vedrà il raduno di numerose maschere e figuranti. In particolare, il programma prevede il Grande Veglione Danzante di Carnevale che si terrà sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 21, presso l'Hostellerie du Cheval Blanc, con ingresso libero. A seguire, domenica 12 gennaio, sempre a partire dalle 21, sarà la volta del Veglione di Chiusura del Carnevale con l'Orchestra Spettacolo Lady Barbara, anch'esso a ingresso libero.

Saranno ben 22 i gruppi valdostani che parteciperanno alla manifestazione, rappresentando le due anime del Carnevale in Valle d'Aosta: i gruppi storici, che rievocano i personaggi e i costumi del Medioevo, e i gruppi carnascialeschi, protagonisti delle maschere folkloristiche e delle landzette, che richiamano le uniformi degli eserciti napoleonici. Tra i partecipanti ci saranno anche le maschere del carnevale veneziano valdostano “MasquAoste”, il centro di falconeria "Messaggeri Alati" di Gignod, e il Carnevale Carema, che da 40 anni ripropone le tradizioni del Carnevale storico di Ivrea.

Il clou della manifestazione sarà la grande sfilata allegorica che si terrà domenica 12 gennaio a partire dalle ore 15. I gruppi storici, le maschere e i personaggi dei carnevali della Valle d'Aosta percorreranno il centro storico cittadino, con partenza da Piazza Arco d’Augusto e arrivo in Piazza della Repubblica, dove si concluderà la parata con una festa in piazza, accompagnata dal gruppo musicale Romeo e i Cooperfisa, a partire dalle ore 16.30.

Tra i gruppi che hanno confermato la loro partecipazione ci sono: Lè Mascre dè’en Mar’éi di Saint-Marcel, il Comité di Catro Tor di Aymavilles, il Carnevale di Doues, il Carnevale di Saint-Vincent, la Dama Bianca del Breuil, i Pifferi e Tamburi di Arnad, e molti altri. La manifestazione rappresenta un'occasione unica per vedere sfilare, in un unico grande evento, tradizioni che affondano le radici nella storia della nostra regione.

"Siamo pronti per iniziare il viaggio attraverso il nostro folklore che prenderà vita nelle vie di Aosta, trasformate in uno spettacolare palcoscenico", afferma il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin. "Questa manifestazione è un'occasione festosa per condividere con tutti la ricchezza dei Carnavals che caratterizza la nostra regione, unendo tradizioni e racconti che hanno attraversato il tempo".

L’assessora alla Promozione turistica, Alina Sapinet, sottolinea come "Carnavals de Montagne" rappresenti un evento di chiusura delle festività con una formula ampliata, mirata a riavvicinare la comunità, e in particolare quella aostana, alla celebrazione della tradizione del Carnevale. "Quest’anno l’appuntamento si inserisce in una stagione turistica particolarmente positiva, che grazie anche alle animazioni del Marché Vert Noël ha attirato numerosi visitatori in città", aggiunge Sapinet.

Per garantire lo svolgimento sicuro della sfilata, sono state previste alcune modifiche temporanee alla circolazione. Dalle ore 9 alle ore 19 sarà vietata la sosta con rimozione forzata in Piazza della Repubblica e in Via Mazzini. Dalle 12 alle 18, il divieto di sosta interesserà anche il tratto ZTL di Piazza Arco d’Augusto, le vie Garibaldi, Sant'Anselmo, Porta Prætoria e altre zone del centro cittadino. Inoltre, dalle 14 alle 16 sarà chiusa al traffico la corsia sud di Via Torino e, dalle 14 alle 19, sarà vietato il transito lungo il percorso della sfilata.

Con il ritorno di “Carnavals de Montagne”, la Valle d'Aosta celebra ancora una volta la sua identità culturale più autentica, regalando a tutti un’esperienza unica di festa e tradizione.