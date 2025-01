Il diario della Parigi-Dakar, inizia l'avventura di Iader Giraldi

(Adnkronos) - "Sono Iader Giraldi, un cinquantenne appassionato di moto e quest’anno partecipo alla Dakar rally in Arabia Saudita. Cercherò di portarvi un racconto quotidiano di questa assurda competizione che porta circa 130 piloti e 350 fra auto e camion a compiere un viaggio di quasi 8.000 km in 14 giorni nel deserto e nelle montagne del regno Saudita.

La competizione è pazzesca, fate finta di svegliarvi a Reggio Calabria e arrivare tutti i giorni a Milano facendo per la maggior parte un percorso in fuoristrada. Il giorno dopo tornate in Calabria facendo la stessa distanza e così per 14 giorni. Io partecipo in moto in una categoria senza Assitenza pertanto devo occuparmi anche della meccanica, manutenzione cambio gomme etc.

I piloti vengono da tutto il mondo inseguendo un mito di sfida verso la natura e soprattutto verso i propri limiti fisici e mentali. La Dakar e’ uno sport non allenabile per la tipologia di terreno e distanze, perché dove lo trovi un percorso di 700 Km senza essere umano per poterti allenare nell’ordinario, pertanto come atleta occorre solo preparare corpo e mente soprattutto a gestire fatica, incertezza, e occorre imparare a gestire l’inaspettato. Se mi seguirete ogni giorno proverò a portarvi in moto con me dentro a questa meravigliosa sfida".