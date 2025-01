Incertitudes et espérances

Nel 2025, la Valle d'Aosta si prepara ad affrontare un nuovo anno con speranze e aspettative che si intrecciano tra le sfide locali e quelle nazionali. La nostra terra, purtroppo, non è immune dalle difficoltà che segnano il contesto politico ed economico del paese. Tuttavia, proprio in momenti come questi, la speranza di vedere un cambiamento positivo si fa ancora più viva. La speranza che il governo di destra-centro, in carica in questo periodo, possa rivedere alcune delle sue politiche e orientarsi verso scelte più inclusive, più attente alle peculiarità delle regioni e più sensibili ai bisogni di chi abita territori come il nostro.

In un'epoca di incertezze globali, il nostro sogno è che il governo possa finalmente mettere al centro del suo agire un'attenzione concreta al rafforzamento del federalismo, valorizzando l'autonomia della Valle d'Aosta e delle altre regioni a statuto speciale. Un'autonomia che non si limiti a una mera gestione amministrativa, ma che permetta a noi valdostani di poter prendere decisioni che riflettano meglio le nostre peculiarità culturali, linguistiche e sociali. La nostra regione ha sempre avuto una vocazione speciale, un senso di identità forte che merita di essere tutelato e valorizzato, soprattutto in un momento in cui le differenze tra i territori appaiono sempre più evidenti.

È fondamentale che, a livello nazionale, le politiche locali possano beneficiare di un'attenzione maggiore, non solo in termini di finanziamenti, ma anche in termini di responsabilità e di capacità di decidere per sé stessi. La Valle d'Aosta ha un patrimonio culturale, paesaggistico e sociale che la rende unica, e non può permettersi di rimanere relegata a uno status di subalternità rispetto alle dinamiche politiche centrali.

Siamo, infatti, nell'anno in cui la politica di accoglienza e di integrazione potrebbe diventare uno dei temi centrali del dibattito nazionale. Il 2025 si apre con una chiamata all'umanità, all'inclusione, a rivedere le politiche migratorie che, troppe volte, sembrano dimenticare che dietro a ogni numero c'è una persona, una vita, una speranza. Papa Francesco, con la sua consueta sensibilità e lungimiranza, ci ricorda costantemente che "tutti siamo migranti", e che il nostro destino è legato a quello degli altri: "Nessuno si salva da solo" ha detto il Santo Padre, un monito che risuona come una chiamata all'azione per le nostre coscienze.

Speriamo che nel 2025, il governo italiano sappia abbracciare la vera essenza della solidarietà, riconoscendo che le politiche di accoglienza e integrazione sono essenziali non solo per chi arriva, ma per tutta la nostra comunità. La condivisione delle esperienze, l’integrazione delle diversità, la costruzione di una società più aperta e accogliente sono le basi di un futuro migliore. Come ha sottolineato Papa Francesco, "costruire un mondo migliore non è una cosa facile, ma è possibile. E bisogna farlo insieme".

Per la Valle d'Aosta, questo potrebbe essere l’anno in cui si gettano le basi per una crescita che non si limiti al benessere economico, ma che punti anche alla crescita civile e sociale. Un anno in cui il nostro territorio possa vedere crescere la sua autonomia, ma anche la sua apertura e la sua capacità di accogliere, in armonia, le differenze. Se davvero il governo nazionale saprà ascoltare queste istanze e intraprendere un cammino di dialogo e rinnovamento, il 2025 potrebbe essere l'anno di una nuova stagione di crescita per tutti.

La nostra speranza è che il governo, senza dimenticare le necessità di chi vive nelle grandi città, guardi con maggiore attenzione alle peculiarità delle montagne e delle valli, territori da sempre custodi di un'identità forte e di una cultura da preservare. Il nostro augurio per il 2025 è che il cambiamento passi dalla consapevolezza che la vera ricchezza di una nazione non si misura solo nei suoi numeri, ma nel rispetto e nella valorizzazione delle sue diversità.

Incertezze e speranze

La Vallée d'Aoste se prépare à affronter une nouvelle année avec des espoirs et des attentes qui se mêlent entre les défis locaux et ceux nationaux. Notre terre, malheureusement, n'est pas à l'abri des difficultés qui marquent le contexte politique et économique du pays. Cependant, c’est justement dans des moments comme celui-ci que l'espoir de voir un changement positif devient encore plus vif. L'espoir que le gouvernement de droite-centre, en place à cette époque, puisse revoir certaines de ses politiques et s'orienter vers des choix plus inclusifs, plus attentifs aux spécificités des régions et plus sensibles aux besoins de ceux qui habitent des territoires comme le nôtre.

À une époque d'incertitudes mondiales, notre rêve est que le gouvernement puisse enfin mettre au centre de son action une attention concrète au renforcement du fédéralisme, valorisant l'autonomie de la Vallée d'Aoste et des autres régions à statut spécial. Une autonomie qui ne se limite pas à une simple gestion administrative, mais qui permette à nous, Valdôtains, de prendre des décisions qui reflètent mieux nos spécificités culturelles, linguistiques et sociales. Notre région a toujours eu une vocation particulière, un sens d'identité fort qui mérite d'être protégé et valorisé, surtout à un moment où les différences entre les territoires deviennent de plus en plus évidentes.

Il est fondamental qu'au niveau national, les politiques locales puissent bénéficier d'une attention accrue, non seulement en termes de financements, mais aussi en termes de responsabilités et de capacité à décider pour soi-même. La Vallée d'Aoste possède un patrimoine culturel, paysager et social qui la rend unique, et elle ne peut se permettre de rester reléguée à un statut de subordination par rapport aux dynamiques politiques centrales.

Nous sommes en effet dans l'année où la politique d'accueil et d'intégration pourrait devenir l'un des thèmes centraux du débat national. L'année 2025 s'ouvre sur un appel à l'humanité, à l'inclusion, à revoir les politiques migratoires qui, trop souvent, semblent oublier qu'à chaque chiffre correspond une personne, une vie, un espoir. Le pape François, avec sa sensibilité et sa clairvoyance habituelles, nous rappelle constamment que « nous sommes tous des migrants » et que notre destin est lié à celui des autres : « Personne ne se sauve seul », a déclaré le Saint-Père, un avertissement qui résonne comme un appel à l'action pour nos consciences.

Nous espérons qu'en 2025, le gouvernement italien saura embrasser la véritable essence de la solidarité, reconnaissant que les politiques d'accueil et d'intégration sont essentielles non seulement pour ceux qui arrivent, mais pour toute notre communauté. Le partage des expériences, l'intégration des diversités, la construction d'une société plus ouverte et accueillante sont les bases d'un avenir meilleur. Comme l’a souligné le pape François, « construire un monde meilleur n'est pas une chose facile, mais c’est possible. Et il faut le faire ensemble ».

Pour la Vallée d'Aoste, cela pourrait être l'année où les bases d'une croissance qui ne se limite pas au bien-être économique, mais qui vise aussi à la croissance civile et sociale, sont jetées. Une année où notre territoire pourrait voir croître son autonomie, mais aussi son ouverture et sa capacité à accueillir, dans l’harmonie, les différences. Si le gouvernement national écoute vraiment ces demandes et engage un chemin de dialogue et de renouveau, 2025 pourrait être l'année d'une nouvelle saison de croissance pour tous.

Notre espoir est que le gouvernement, sans oublier les besoins de ceux qui vivent dans les grandes villes, regarde avec plus d'attention les spécificités des montagnes et des vallées, des territoires qui ont toujours été les gardiens d’une identité forte et d’une culture à préserver. Notre vœu pour 2025 est que le changement passe par la prise de conscience que la véritable richesse d'un pays ne se mesure pas seulement à ses chiffres, mais au respect et à la valorisation de ses diversités.