Oggi la Valle d'Aosta celebra il Giubileo 2025

Il Giubileo 2025 è stato ufficialmente inaugurato il 24 dicembre 2024 con il solenne rito di apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro da parte del Santo Padre. Questo momento, che segna l'inizio di un anno di grazia e riflessione, ha visto il Papa presiedere la celebrazione della Santa Messa nella notte del Natale del Signore, all’interno della maestosa Basilica di San Pietro. È stata una celebrazione straordinaria che ha dato il via a un periodo di intensa spiritualità per i fedeli di tutto il mondo.

Anche la Chiesa di Aosta vivrà con grande fervore questo Giubileo, con la celebrazione diocesana di apertura che si terrà il 29 dicembre 2024 alle 14.30. L’evento, presieduto dal Vescovo di Aosta Monsignor Franco Lovignana, inizierà con una solenne processione che partirà dalla Collegiata dei Santi Pietro e Orso, per giungere fino alla Cattedrale di Aosta, dove si terrà la Celebrazione Eucaristica. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Radio Proposta Aosta, con un’anteprima a partire dalle 13.30, per permettere a tutti i fedeli di partecipare spiritualmente a questo evento speciale.

Il Giubileo 2025, dal titolo “Pellegrini di Speranza”, è stato indetto da Papa Francesco attraverso la Bolla “Spes non Confundit”, con l’intento di accompagnare la Chiesa universale in un cammino di speranza e rinnovamento spirituale. Come ha affermato lo stesso Papa Francesco: "Il Giubileo è un invito a camminare insieme come pellegrini di speranza, pronti a guardare avanti, a non perdere mai fiducia, a rinnovare la nostra fede ogni giorno". La speranza diventa così la chiave di lettura di questo Giubileo, un cammino di rinnovamento che non si ferma mai, nemmeno nelle difficoltà.

Per preparare i fedeli ad affrontare questo Giubileo con consapevolezza e spirito di rinnovamento, Monsignor Lovignana ha consegnato una lettera pastorale in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria l’8 dicembre 2024. La lettera, che offre spunti di riflessione sul significato del Giubileo e sulla chiamata a essere testimoni di speranza nel mondo, accompagnerà i fedeli a vivere quest’anno giubilare come un’opportunità per approfondire la propria fede e il proprio impegno nella comunità.

In merito alla speranza, Papa Francesco ha anche sottolineato: "La speranza non delude mai, perché la sua fonte è l'amore di Dio, che è stato riversato nei nostri cuori". Questo messaggio invita i cristiani a guardare al futuro con fiducia, anche quando le sfide sembrano insormontabili.

L'apertura del Giubileo rappresenta non solo un momento di festa, ma anche un’occasione di riflessione profonda sulla condizione spirituale di ciascun cristiano. In un periodo in cui il mondo attraversa sfide e incertezze, il Giubileo ci invita a fermarci e a guardare con speranza verso il futuro, unendo le nostre forze in preghiera e azione per costruire una Chiesa più unita e solidale.

La Chiesa di Aosta, con la sua storia secolare e la ricchezza delle tradizioni locali, accoglie il Giubileo come una chiamata alla conversione e alla rinnovata missione evangelizzatrice, pronta a offrire il suo contributo alla speranza che il Papa ci invita a vivere.