Salvataggio a Valsavarenche: due escursionisti tratti in salvo dopo ore di difficoltà

Un intervento drammatico si è concluso con esito positivo questa sera nella zona del rifugio Chabod, in Valsavarenche. Alle 20.00 circa la Centrale Unica del Soccorso ha ricevuto una richiesta di aiuto proveniente da due escursionisti di nazionalità francese, rispettivamente di 24 e 14 anni, che si trovavano a circa 2400 metri di altitudine. La situazione era resa ancora più critica dalle avverse condizioni meteo, con forte vento e neve che rendevano il soccorso estremamente difficile.

Nonostante la sfavorevole situazione, il Soccorso Alpino Valdostano ha prontamente attivato una squadra di tecnici per procedere via terra, mentre l’elicottero SA1 è decollato in direzione del rifugio Chabod. L’impresa non si è rivelata semplice. Il vento forte da sud-ovest e la neve hanno reso complicato ogni tentativo di avvicinamento via elicottero. I soccorritori, infatti, hanno dovuto affron tare numerosi tentativi falliti di verricellaggio, in cui l’elicottero si è avvicinato al punto di localizzazione degli escursionisti senza però riuscire a portarli a bordo.

Il tempo sembrava essere ormai contro di loro, ma la determinazione dei soccorritori ha prevalso. Dopo diverse tentativi infruttuosi, l’elicottero è riuscito finalmente a realizzare una verricellata lunga 50 metri. Con una manovra particolarmente complessa, i due giovani escursionisti sono stati recuperati e tratti in salvo. Successivamente, sono stati affidati alle cure del personale sanitario, che ha riscontrato segni di lieve ipotermia. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione e nessuna delle due persone ha riportato ferite gravi.

(Nella foto CUS una fase dell'operazione)

Questa vicenda si è risolta positivamente grazie all’efficacia dei soccorsi e al tempestivo intervento in una situazione che si stava facendo sempre più rischiosa. Nonostante le difficoltà, il coordinamento tra il Soccorso Alpino e le operazioni di elicottero ha permesso di evitare il peggio, regalando un esito fortunato a quella che, inizialmente, sembrava una drammatica emergenza.