StopAttese: la nuova campagna di Cittadinanzattiva sulle liste di attesa in sanità, per informare i cittadini sui propri diritti e su come agire per difenderli

La nuova campagna "StopAttese" di Cittadinanzattiva è stata lanciata oggi con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla problematica delle lunghe liste di attesa in sanità, un tema che da tempo solleva preoccupazione tra la popolazione. La campagna intende rispondere all’esigenza di informare i cittadini sui propri diritti in materia di assistenza sanitaria e sulle modalità per difenderli, soprattutto quando si trovano a fare i conti con attese eccessive per prestazioni mediche necessarie.

Le liste di attesa rappresentano una delle sfide più grandi per il sistema sanitario italiano. In molte regioni, i tempi di attesa per visite specialistiche, interventi chirurgici o esami diagnostici sono un vero e proprio ostacolo per il diritto alla salute. Non è raro che i cittadini si trovino a dover aspettare mesi, a volte anche anni, prima di ricevere una prestazione sanitaria urgente. La nuova campagna di Cittadinanzattiva si propone quindi di chiarire a chi si rivolge come agire in caso di difficoltà legate a queste problematiche.

Il sito della campagna, accessibile all'indirizzo https://www.cittadinanzattiva.it/campagne/16858-stop-attese-cosa-sapere-e-come-tutelarti-dalle-liste-di-attesa.html, è una risorsa fondamentale per i cittadini che vogliono informarsi sui propri diritti. Vengono forniti aggiornamenti sulla legislazione in vigore, come il diritto ad essere chiamati per una visita o un intervento entro un tempo massimo definito dalla legge, e sono disponibili anche moduli utili per formalizzare le proprie richieste o contestazioni. Inoltre, i cittadini possono accedere a consulenze telefoniche gratuite per avere un supporto concreto, grazie a un servizio attivo ogni martedì dalle 14 alle 17 al numero 0636718040. Cittadinanzattiva ha creato anche una mail dedicata (tutela@cittadinanzattiva.it) per rispondere a richieste più specifiche e urgenti.

Un ulteriore passo della campagna sarà rappresentato dai focus locali, che daranno voce ai racconti diretti dei cittadini, offrendo una testimonianza reale e concreta della difficoltà di accesso alle cure. Questo approccio personale è fondamentale per sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere le istituzioni, affinché prendano in seria considerazione il problema e trovino soluzioni efficaci.

Mariagrazia Vacchina, Segretaria regionale di Cittadinanzattiva della Valle d'Aosta, ha commentato l'iniziativa sottolineando l'importanza della partecipazione attiva della cittadinanza nella difesa dei propri diritti. "Le liste di attesa sono un tema che tocca da vicino ogni singolo cittadino, e non solo. Quando le persone non riescono a ricevere le cure in tempi adeguati, si trovano in una situazione di vulnerabilità che incide profondamente sulla loro vita. Con la campagna ‘StopAttese’, Cittadinanzattiva offre uno strumento concreto per informare, tutelare e sensibilizzare, affinché ogni cittadino possa sentirsi più sicuro nel difendere i propri diritti in sanità", ha dichiarato.

La campagna "StopAttese" rappresenta quindi non solo un'opportunità di informazione, ma anche un appello a una maggiore giustizia e equità nel sistema sanitario, affinché nessuno sia costretto a rinunciare a cure essenziali a causa di tempi di attesa troppo lunghi. Con un impegno continuo da parte di Cittadinanzattiva e il coinvolgimento dei cittadini, l'obiettivo è creare una rete di supporto che faccia fronte alle difficoltà quotidiane e promuova il miglioramento della qualità del servizio sanitario per tutti.