L'opinion de Pays d'Aoste Souverain : Marzi quo vadis

Loin d’être un simple manque de moyens, cette décision pourrait être interprétée comme le signe d’une intention de l’Assessore de se retirer de son rôle actuel, peut-être en préparation d’une nouvelle aventure politique.

Habituellement, un Assesseur essaie d'obtenir le plus d'argent possible pour son domaine. À juger par ce qui est prévu pour la Santé dans le nouveau budget régional, l’Assesseur Carlo Marzi n'a pas fait beaucoup d'efforts et il semblerait donc qu'il n'ait pas l'intention de continuer son rôle en cas de réélection. La politique est aussi faite de compromis, d'alliances et parfois même de croche-pieds...

Les rumeurs suggèrent que Marzi fera partie du prochain nouveau sujet politique de centre de M. Milanesio, probablement opposé à l’UV au conseil régional qui sera élu aux élections de 2025. Un doute surgit : est-ce une peau de banane pour l'actuel Assesseur pour le reste de son mandat ou pour le prochain à recouvrir ce rôle ? Honni soit qui mal y pense et les hypothèses sont inutiles, certainement nous les Valdôtains, nous trouvons dans un système de santé abandonné par la politique.

Le responsable politique Christian Sarteur.