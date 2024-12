MONTAGNA VDA: GRAND MOULIN – LIEX (copia 1)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda, pagina Facebook. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Ilprogetto "Cervino-Outdoor" è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.



Oggi andiamo a Antey-Saint-André

GRAND MOULIN – LIEX

Un percorso pianeggiante che costeggia il torrente Marmore.



La passeggiata è molto adatta ai bambini e agli anziani, poiché il percorso è ampio e pianeggiante.

Lungo il percorso si trovano pannelli che illustrano il contesto ambientale circostante e panchine dove rilassarsi e godere del paesaggio.

