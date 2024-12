Pas de vaccins, pas d'amendes

Il governo centrale ha deciso di "stoppare" le multe imposte durante la pandemia ai no-vax, una mossa che solleva interrogativi e alimenta polemiche tra la popolazione e la comunità scientifica. Un gesto che, a detta di esperti come il professor Matteo Bassetti e il virologo Roberto Burioni, rischia di fare un danno irreparabile, rimuovendo la responsabilità di chi, con le proprie scelte, ha contribuito a far crescere la diffusione del virus, mettendo in pericolo la salute pubblica.

In un momento in cui l'Italia sta ancora affrontando le conseguenze di una pandemia che ha causato morte e sofferenza, il governo sembra cedere alle pressioni di una minoranza che ha scelto di ignorare la scienza e di sfidare la comunità medica. Il dibattito sull'obbligo vaccinale è ormai alle spalle, ma la decisione di annullare le sanzioni comminate a chi ha rifiutato la vaccinazione è una decisione che, al di là di ogni giustificazione politica, appare profondamente insensibile nei confronti delle oltre 190.000 vittime del Covid-19 in Italia. Una scelta che non solo rischia di svilire gli sforzi fatti da milioni di cittadini per difendere se stessi e gli altri, ma soprattutto manda un messaggio di disprezzo verso chi ha rispettato le regole, ha affrontato con coraggio le difficoltà del lockdown e ha sacrificato libertà individuali per il bene comune.

Il prof. Burioni, uno dei massimi esperti in Italia in tema di virologia, non ha risparmiato critiche alla decisione del governo, definendola "politica, ma quella peggiore". In effetti, di politicamente corretto e di "dalla parte del popolo" c'è ben poco in una simile scelta. Sospendere le multe non è un atto di umanità, ma di pura opportunismo elettorale, un tentativo di appianare le fratture tra il governo e una parte della popolazione che continua a contestare la gestione della pandemia. Ma questo potrebbe essere il costo più alto da pagare: fare il gioco di chi ha scelto di ignorare le evidenze scientifiche, mettendo a rischio la salute pubblica, alimentando divisioni, diffondendo fake news e creando un ambiente di sfiducia nei confronti delle istituzioni.

Come si può pensare che annullare una multa, che era stata imposta per garantire la protezione di tutti, sia una risposta giusta e morale? In che modo si può tollerare che i negazionisti, che hanno contribuito a diffondere il virus, adesso si vedano "premiati" con il condono delle sanzioni? Non solo si svilisce il valore del sacrificio di chi ha rispettato le norme, ma si manda un segnale devastante alle future generazioni: la scienza e le leggi, quando sono scomode, possono essere ignorate senza conseguenze.

Non possiamo dimenticare che le scelte di chi non si è vaccinato hanno avuto e continuano ad avere un impatto devastante sulla nostra società. Ogni morte evitabile, ogni ospedale saturato, ogni dolore nelle famiglie colpite potrebbe essere stato evitato con un semplice atto di responsabilità: vaccinarsi. Non si tratta di limitare le libertà individuali, ma di difendere la collettività da un nemico comune. E ora, far finta che non sia successo nulla, che i sacrifici di milioni di persone siano vani, è un tradimento nei confronti delle vittime del Covid, dei loro familiari e di tutti coloro che hanno perso tanto in questa tragedia.

Il governo sta dunque compiendo un errore storico, un errore che rischia di compromettere definitivamente la fiducia della popolazione nelle istituzioni sanitarie e politiche. Non è solo una questione di giustizia sociale, ma di responsabilità civica. Rispettare le regole, seguire la scienza, proteggere la vita: questi sono i principi che dovrebbero guidare ogni decisione politica in un momento così difficile.

Bassetti e Burioni, pur con il loro stile e le loro differenze, condividono la stessa preoccupazione: il rischio che il governo stia ignorando le reali necessità del paese per inseguire i consensi di una minoranza che ha scelto di mettere in pericolo la propria salute e quella degli altri. E in tutto ciò, nessuna attenzione viene dedicata a chi ha rispettato le normative, ha fatto sacrifici, ha visto i propri cari soffrire, e magari ha perso qualcuno a causa del Covid.

Forse è arrivato il momento di chiedersi se non sia giunto il tempo di rimettere al centro il valore della responsabilità collettiva. Non possiamo permettere che il ricordo dei morti da Covid venga offuscato da una politica che sembra volersi arrendere di fronte alle spinte populiste. Non possiamo permettere che la memoria di chi ha sofferto e lottato venga cancellata in nome di un "condono" che, invece di guarire, rischia di dividere ancora di più la nostra società.

Il governo melonsalviniano, con questa mossa, non sta solo tradendo la memoria di chi ha perso la vita per colpa del Covid, ma sta compiendo un atto di irresponsabilità che mina la fiducia nelle istituzioni e nella scienza.

Sospendere le sanzioni per i no-vax non è un gesto di giustizia o di "pacificazione", ma una resa alle logiche populiste che mettono a rischio la salute pubblica e il futuro del paese. È una decisione che suona come un insulto a chi ha rispettato le regole, un'ammissione di fallimento politico che nega la realtà dei fatti. Il governo sta scelto di piegarsi a chi ha messo in pericolo la vita di milioni di cittadini, sacrificando la sicurezza della collettività sull’altare di un consenso a breve termine.

È il momento di ricordare che la politica non è un gioco di potere, ma una responsabilità nei confronti della vita, della salute e del bene comune.

Les valdôtains doivent méditer sur le comportement du gouvernement central.