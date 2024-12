Giornata internazionale della montagna 2024

La Giornata internazionale della montagna, istituita nel 2002 per iniziativa dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, quale occasione per far conoscere l’importanza delle montagne per il pianeta, evidenziare le opportunità e le criticità dello sviluppo delle regioni montane e costruire alleanze per apportare cambiamenti positivi per i popoli e per l’ambiente di montagna.

L’appuntamento di Gressoney-Saint-Jean, patrocinato dal Ministero per gli Affari regionali e le autonomie, avrà come temi centrali le politiche di sviluppo dei territori montani e le minoranze linguistiche appartenenti a tali territori, anche considerato che proprio nel 2024 ricorre il 25° anniversario della legge sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche.

L’evento prenderà avvio lunedì 16 dicembre, alle ore 14.30, e si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Regione, Renzo Testolin, dell’Assessore agli affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri e del Sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod.

A seguire, l’Assessore ai Beni e attività culturali, al Sistema educativo e alle Politiche per le relazioni intergenerazionali, Jean-Pierre Guichardaz, introdurrà la presentazione del progetto “Modi di dire in titsch e tӧitschu”, realizzato dalla scuola primaria “Elio Reinotti”, che mostrerà l’impegno nella preservazione e trasmissione delle lingue minoritarie, per passare poi alla tavola rotonda dal titolo “Riflessioni e condivisione di buone pratiche sull’applicazione della legge n. 482 del 1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, moderata dall’Assessore Caveri.

La giornata di martedì 17 dicembre si aprirà alle ore 9.00 e i lavori prevedono una tavola rotonda, sempre moderata dall’As-sessore Caveri, dal titolo “Montagna e mino ranze, il mantenimento dell’aspetto linguistico in una cornice più ampia di resilienza e innovazione di una cultura alpina”.

Seguirà la presentazione del progetto “Montagna 4.0” a cura degli studenti dell’École hȏtelière de la Vallée d’Aoste, che mira, tra l’altro, a sensibilizzare i giovani su temi attuali, quali la sostenibilità ambientale, il turismo, l’innovazione e la montagna.

La mattinata si concluderà, alle ore 12.15, con una conferenza stampa di condivisione con i media locali dei principali temi emersi nel corso dei dibattiti.

L’evento è organizzato dall’Ufficio di rappresentanza a Bruxelles e da Europe Direct Vallée d’Aoste, del Dipartimento politiche strutturali e affari europei, ed è possibile parteciparvi sia in presenza sia online.

È gradita la conferma di partecipazione tramite mail all’indirizzo: montagna@regione.vda.it, preferibilmente entro il 12 dicembre 2024.