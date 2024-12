Giornata internazionale della Montagna al Forte di Bard

Venerdì 13 dicembre 2024 il Forte di Bard ospita l'annuale convegno della Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani organizzato dal Forte di Bard, da Fondazione Montagna sicura e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta (Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente). L’evento La Montagna di Ghiaccio: i risultati delle ricerche sulla criosfera condotte nel 2024 in Valle d’Aosta avrà inizio alle ore 14.15; si svolge in presenza al Forte sino ad esaurimento dei posti disponibili ed in streaming. L’accesso allo streaming dei lavori è subordinato alla prenotazione compilando l’apposito form sul sito fortedibard.it. I partecipanti riceveranno nella notifica di conferma il link per accedere allo streaming il giorno dell’evento. Per informazioni chiamare lo 0125 833811 o scrivere a prenotazioni@fortedibard.it.

I lavori si apriranno con i saluti dell’Assessore alle Opere pubbliche, Territorio, Davide Sapinet, della Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery e del Presidente della Regione, Renzo Testolin.

Il convegno prevede:

- un intervento dedicato al progetto Ice Memory, programma scientifico-culturale per conservare la memoria climatica delle carote di ghiaccio - Missione sul colle del Lys (Gressoney-La-Trinité), inquadramento geofisico e attività di perforazione profonda, con i saluti di Mauro Sclavo, direttore ff dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr, di Fabrizio De Blasi, ricercatore dell'Istituto di Scienze Polari del Cnr e di Stefano Urbini, dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia;

- la presentazione dei risultati delle ricerche sulla criosfera condotte nel 2024 in Valle d’Aosta, a cura degli Enti aderenti alla Cabina di Regia dei Ghiacciai Valdostani, con interventi: della Società Meteorologica Italiana (Daniele Cat Berro), dell'Arpa Valle d'Aosta (Federico Grosso), di Fondazione Montagna sicura (Fabrizio Troilo e William Boffelli), dell'Università degli Studi di Milano (Davide Fugazza), del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Alberto Rossotto), del Comitato Glaciologico Italiano (Gianni Mortara), della Compagnia Valdostana delle Acque (Stefano Juglair), del Cnr Irpi (Marta Chiarle) e dell'Università degli Studi di Torino (Michele Freppaz). I lavori della sessione saranno aperti da Davide Bertolo, Dirigente Attività geologiche della Regione Autonoma Valle d'Aosta).