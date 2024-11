"Quella volta…": installazione artistica in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne

La Consulta regionale per le pari opportunità celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne lunedì 25 novembre 2024, alle ore 16.30, in piazza Roncas, ad Aosta, dove sarà presentata l'installazione artistica "Quella volta…" realizzata in collaborazione con l'artista valdostana Sophie-Anne Herin, la filosofa Denise Cuomo e la voce recitante di Andrea Cazzato (Compagnia teatrale Palinodie).

L'installazione, che rappresenta solo un estratto di una questione ben più ampia, ha lo scopo di coinvolgere il pubblico in una profonda riflessione sul tema della violenza di genere. Sarà proiettato sulla facciata del Museo archeologico regionale un video di circa 40 fotografie che rappresentano volti sfocati di soggetti responsabili di crimini di genere. La proiezione sarà accompagnata da un monologo, in cui un giovane racconta la tragica storia di un amico che ha commesso un femminicidio, uccidendo la fidanzata.

La campagna, con l’intensità delle immagini e delle parole, intende far riflettere sull’importanza di riconoscere i segnali di allarme - quei "piccoli" atteggiamenti spesso normalizzati o sottovalutati - che, se individuati per tempo, possono contribuire a prevenire episodi di violenza, anche estremi.

«Con questa proposta - afferma la Presidente della Consulta, Maria Elena Udali -, dai toni forti e volutamente diretti, vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica sui vari tipi di violenza e sulle loro conseguenze per le vittime. Il nostro obiettivo è sostenere una cultura del rispetto e contrastare le radici culturali che perpetuano comportamenti violenti.»

L’installazione sarà visibile fino alle ore 23.