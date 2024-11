Chiusura della S.R n° 45 della Val d’Ayas

L’Assessorato alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente comunica che è prevista la chiusura della SR 45 della Val d’Ayas, tra il km 2+600 e il km 3+200 in località Posa piana, dal 18 al 21 novembre 2024 e dal 25 al 27 novembre, dalle ore 21.30 alle ore 5.30, al fine di eseguire la demolizione di una porzione roccia posta in adiacenza alla viabilità regionale, mediante l’uso di prodotti esplosivi e di mezzo meccanico dotato di martellone, intervento previsto nell’ambito dei lavori di allargamento del tratto di strada in argomento.

“Gli importanti lavori di ampliamento e messa in sicurezza di quel tratto della viabilità regionale n. 45 procedono come da cronoprogramma, una chiusura notturna resasi necessaria al fine di procedere rapidamente garantendo le massime condizioni di sicurezza, precisa l’Assessore Davide Sapinet. L’accesso alla vallata è comunque garantito mediante le viabilità alternative del Col di Joux, del Col d’Arlaz e del Col Tzecore, limitando così i disagi agli utenti della strada.”