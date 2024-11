Le Frittelle di Giò e Martino: Un dolcissimo atto di solidarietà per la Valle d'Aosta

L’associazione, nata nel 2022 in ricordo di Giovanna Vuillermin, moglie di Martino Dublanc e storica volontaria dell’Associazione Castagneti di Issogne, ha come obiettivo principale quello di promuovere la solidarietà e il volontariato sul territorio valdostano, devolvendo i fondi raccolti a enti, organizzazioni e progetti di supporto alle comunità locali.

La Festa Annuale è un momento importante non solo per celebrare le attività e i traguardi raggiunti, ma anche per consolidare il legame tra l’associazione e i suoi sostenitori, amici e volontari. L’evento riunisce numerosi partecipanti, tra cui enti pubblici, associazioni locali e singoli cittadini, che ogni anno contribuiscono con entusiasmo alla causa della solidarietà. Il cuore pulsante dell'associazione è la tradizionale offerta di frittelle di mele, preparate e distribuite durante vari eventi e manifestazioni in tutta la regione. Un gesto semplice, ma che rappresenta una grande azione di condivisione e di aiuto verso chi ne ha bisogno.

Nel corso dell’evento, sarà presentata l’attività svolta dall’associazione durante l’anno, un resoconto di impegno, passione e dedizione che ha permesso di raccogliere e destinare significative somme a favore delle cause più disparate. Nel 2024, l’associazione ha infatti devoluto circa 30.000 euro, una cifra che si aggiunge ai 15.000 euro raccolti nel 2023 e ai 4.500 euro del 2022, anno della sua fondazione. Ogni anno, grazie alla generosità dei partecipanti agli eventi e dei sostenitori, l’associazione ha potuto supportare numerosi progetti e iniziative sul territorio valdostano, dimostrando l’importanza di un volontariato attivo, che non solo raccoglie fondi, ma crea anche una rete di persone unite dallo stesso obiettivo: quello di aiutare chi è in difficoltà.

L’associazione “Le Frittelle di Giò e Martino” si distingue per la sua capacità di coinvolgere la comunità locale in iniziative che vanno ben oltre la semplice raccolta di denaro. Ogni evento organizzato non è solo un’occasione per fare del bene, ma anche per creare un senso di appartenenza e di solidarietà, elementi fondamentali per il benessere della collettività. Le frittelle di mele, che sono il simbolo di questa realtà, rappresentano un gesto simbolico di generosità che ogni anno coinvolge centinaia di persone, tra cui giovani, famiglie e anziani, tutti uniti dalla voglia di dare una mano a chi ne ha bisogno.

Questa terza edizione della Festa Annuale sarà anche un’opportunità per riflettere sui valori che animano l’associazione e il suo impegno nel territorio. Valori come la solidarietà, l’inclusione e la vicinanza a chi è più vulnerabile. La partecipazione a questa festa è un modo per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di queste importanti azioni di solidarietà, e per rafforzare il senso di comunità che ha permesso all’associazione di crescere e di fare la differenza.

In un’epoca in cui la società è spesso caratterizzata da individualismo e disconnessione, realtà come quella di “Le Frittelle di Giò e Martino” ricordano a tutti quanto sia fondamentale l’impegno del singolo per il bene comune, e quanto anche le azioni più semplici possano avere un impatto positivo e duraturo sulle persone e sulla comunità. Un’associazione che, anno dopo anno, continua a scrivere una storia di speranza, generosità e solidarietà, testimoniando come l’unione di tante piccole azioni possa davvero fare la differenza nella vita di chi ha più bisogno.

Il prossimo 16 novembre, partecipare alla festa annuale dell’associazione non sarà solo un momento di festa, ma un’occasione per testimoniare concretamente il proprio supporto a chi si impegna ogni giorno per rendere la Valle d’Aosta un luogo più solidale e accogliente.