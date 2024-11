Franco Manes al Vaticano per il Centenario di San Bernardo

In occasione del centenario della proclamazione di San Bernardo di Aosta come patrono degli alpinisti, dei viaggiatori e degli abitanti delle Alpi, una delegazione valdostana, guidata dal Vescovo di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, ha partecipato a un'udienza privata con Papa Francesco al Vaticano. Tra i membri della delegazione, il deputato della Valle d'Aosta, Franco Manes, ha avuto l'opportunità di esprimere l'importanza che San Bernardo riveste per la comunità locale. "San Bernardo di Aosta rappresenta un valore immenso per la nostra comunità, essendo simbolo di accoglienza e coraggio", ha dichiarato Manes. La figura del santo, infatti, è da sempre un punto di riferimento spirituale e culturale per tutti coloro che vivono e lavorano nelle montagne valdostane.

Nel corso dell'incontro, il deputato ha anche sottolineato l'importanza dell'esempio di San Bernardo, che ha dedicato la sua vita ad assistere i viaggiatori e ad affrontare i pericoli delle Alpi. "La sua dedizione ai pericoli della montagna è un esempio per tutti noi", ha aggiunto Manes, ricordando come il santo, con il suo spirito di servizio, continui a ispirare le nuove generazioni a impegnarsi per il bene della comunità. Per Manes, questo incontro con il Papa ha un valore particolare, poiché rafforza l'importanza della fede e della solidarietà nelle comunità alpine, che quotidianamente affrontano le difficoltà del vivere in montagna. "Questo incontro con il Papa rafforza l'importanza della fede e della solidarietà per le nostre comunità alpine", ha sottolineato.

Papa Francesco, dal canto suo, ha mostrato una grande vicinanza alle comunità montane, riconoscendo il legame profondo tra San Bernardo e la Valle d'Aosta. Durante l'udienza, il Pontefice ha sottolineato come l'esempio del santo possa servire come guida anche oggi, in un mondo che ha bisogno di generosità e di forza nelle difficoltà. "San Bernardo ci insegna a essere generosi e forti nel sostegno a chi è in difficoltà, valori che sono profondamente radicati nelle nostre tradizioni e che continuano a guidarci", ha affermato Papa Francesco, esprimendo così il suo apprezzamento per le tradizioni della montagna e per lo spirito di accoglienza che caratterizza le popolazioni alpine.

Franco Manes ha espresso una riflessione personale, ringraziando il Papa per la sua attenzione verso le comunità alpine e sottolineando quanto sia fondamentale mantenere vivi i valori che San Bernardo rappresenta. "L'udienza di oggi è stata un momento di riflessione e di rinnovato impegno verso le nostre radici e valori", ha affermato.

"San Bernardo è un simbolo di resilienza e fede che ci spinge a prendersi cura delle nostre montagne e delle persone che vi abitano." Le parole del deputato risuonano come un invito a preservare non solo la memoria storica di San Bernardo, ma anche i valori che hanno permesso alle comunità alpine di resistere e prosperare nel corso dei secoli. Questo incontro con Papa Francesco ha dunque rappresentato non solo una celebrazione del passato, ma anche un rinnovato impegno per il futuro della Valle d'Aosta e delle sue tradizioni.