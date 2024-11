Aosta: Les Carnavals de Montagneuna grande festa di tradizione, folklore e divertimento

Comune di Aosta si prepara a dare il via a uno degli eventi più attesi dell’anno con "Les Carnavals de Montagne", un appuntamento che arricchirà il calendario degli eventi culturali, turistici, commerciali e sportivi della città. La manifestazione, che si terrà domenica 12 gennaio 2025, promette di essere un’esplosione di colori, musica e tradizione, celebrando il folklore valdostano e le antiche tradizioni carnascialesche, ma anche accogliendo presenze da fuori regione, in un incontro di culture e allegria.

La giornata si caratterizzerà principalmente dalla sfilata di almeno 25 gruppi storici e carnascialeschi, che prenderanno parte al corteo attraverso il centro storico di Aosta. Il percorso partirà da Piazza Arco d’Augusto, uno dei punti più suggestivi della città, e si snoderà lungo le vie del centro fino ad arrivare in Piazza della Repubblica o, in alternativa, nella piazzetta antistante l’Università della Valle d’Aosta. L'itinerario permetterà ai partecipanti e ai visitatori di immergersi in un'atmosfera festosa, tra maschere, costumi tradizionali e vivaci coreografie che richiamano le origini storiche del Carnevale.

Ma "Les Carnavals de Montagne" non si limiterà solo alla sfilata. L'Amministrazione comunale ha infatti pensato di arricchire l’evento con una serie di iniziative che accompagneranno i partecipanti anche durante il fine settimana. Sabato 11 gennaio e domenica 12 gennaio, infatti, ci saranno due serate danzanti ad ingresso gratuito, con animazione musicale che garantirà momenti di puro divertimento. L’atmosfera di festa sarà ulteriormente ravvivata da una buvette, dove i visitatori potranno gustare piatti tipici e bevande calde, il tutto in un clima di condivisione e convivialità che rende il Carnevale un momento di incontro per tutta la comunità.

La manifestazione, che rappresenta una delle punte di diamante del programma di eventi invernali di Aosta, si inserisce perfettamente nel quadro di iniziative turistiche e commerciali che ogni anno attirano un gran numero di visitatori nella città e nell’intera Valle d'Aosta. Il Carnevale valdostano, infatti, ha sempre avuto una forte valenza identitaria, legata alle tradizioni contadine e religiose, ma anche alla voglia di celebrare la vita e la comunità in un periodo dell’anno caratterizzato dal freddo invernale. La sfilata, che vedrà la partecipazione anche di gruppi provenienti da altre regioni, è una testimonianza dell'importanza di mantenere vive le tradizioni popolari e di promuovere il turismo culturale attraverso eventi che coinvolgono tutta la popolazione.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le realtà locali e i gruppi di volontariato, ha previsto un investimento di poco meno di 55 mila euro per la realizzazione dell'evento. Una cifra significativa che testimonia l’importanza che l’Amministrazione di Aosta attribuisce a eventi di questa portata, non solo come momento di festa, ma anche come opportunità di promozione della città e della sua tradizione. L’investimento, inoltre, avrà ricadute positive sul commercio locale, che durante l'evento potrà beneficiare di un flusso significativo di visitatori, e contribuirà a consolidare il ruolo di Aosta come meta turistica di riferimento per coloro che vogliono scoprire le tradizioni della Valle d'Aosta.

Oltre alla sfilata e alle serate danzanti, il programma di "Les Carnavals de Montagne" includerà anche altre iniziative collaterali che, nel corso della giornata, coinvolgeranno i più giovani e le famiglie. Attività di intrattenimento, giochi di piazza e altre performance artistiche sono infatti in programma per rendere il Carnevale di Aosta un evento inclusivo, capace di attrarre un pubblico di tutte le età.

Con "Les Carnavals de Montagne", Aosta si prepara dunque a vivere un Carnevale all’insegna della tradizione, del folklore e della socialità, un evento che farà respirare a pieno il cuore della cultura valdostana e che, grazie alla sua portata, contribuirà a rafforzare il legame tra la comunità locale e i visitatori. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire una delle celebrazioni più autentiche e coinvolgenti della Valle d'Aosta, che non mancherà di lasciare un ricordo indelebile in tutti coloro che vi prenderanno parte.