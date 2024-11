Videocontest “CIAK4YOUNG”: proiezione e premiazione dei cortometraggi vincitori

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che lunedì 18 novembre 2024, alle ore 18.00, presso il Teatro Splendor di Aosta, con ingresso libero e gratuito, si svolgerà la serata evento di proiezione e premiazione dei video cortometraggi vincitori del videocontest “CIAK4YOUNG”, indetto dallo stesso Assessorato e rivolto ai giovani valdostani tra i 14 e i 29 anni.

Il videocontest aveva a oggetto la realizzazione di video cortometraggi ove i giovani, con la propria fantasia e sensibilità, hanno potuto affrontare in modo proattivo uno dei seguenti temi previsti:

bullismo e/o altre forme di violenza

riflessioni sulla rappresentanza e sulla parità di genere

emozioni e sentimenti personali

forme di dipendenza

“Il videocontest “CIAK4YOUNG” - sottolinea l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - è un esperimento artistico che si rinnova annualmente, ove i nostri giovani possono davvero esprimere il proprio talento, confrontarsi tra pari, creare dinamiche intergenerazionali e mettersi in gioco riflettendo, in ogni edizione, su temi di grande attualità per i quali la loro opinione e il loro pensiero sono fondamentali”.

Nel corso della serata evento, interverranno l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz, la Direttrice di Film Commission Vallée d’Aoste, Alessandra Miletto, co-organizzatrice del videocontest, oltre ai membri della Commissione di valutazione e della Giuria tecnica che avranno il compito di annunciare e di premiare i video cortometraggi vincitori.

“Siamo giunti alla sesta edizione, registrando ben 30 nuove candidature da parte dei giovani valdostani a testimoniare come questo videocontest continui ad essere apprezzato tra le nuove generazioni. Pur se il videocontest prevede la proiezione e la proclamazione dei migliori 10 cortometraggi selezionati dalla giuria tecnica, in questa edizione si vuole incoraggiare la libera espressione dei ragazzi offrendo loro un corso gratuito di felmmahing per i primi 15 classificati. Infine proprio per sottolineare il valore di ogni cortometraggio, per la prima volta si è voluto premiare ogni giovane partecipante, attraverso la consegna di un gadget che oltre ad essere un ricordo sia per voi utile”, conclude l’Assessore.