Domenica 3 novembre l’ANPI ricorda la Battaglia di Cogne

Il 3 novembre 2024, alle ore 15.00, la sala consigliare del Comune di Cogne ospiterà un evento speciale organizzato dall’Associazione Nazionale Partigiani (ANPI) in memoria dell'80° anniversario della Battaglia di Cogne e della Repubblica partigiana, nata il 6 luglio 1944. Questa Repubblica, tra le più longeve d'Italia, ha per troppo tempo rischiato di essere dimenticata dalla storiografia, ma il suo significato e il suo impatto sono ancora oggi di fondamentale importanza.

La Repubblica di Cogne è stata un faro di resistenza contro il fascismo e il nazismo, ma la sua storia non è solo un capitolo del passato. Oggi, più che mai, è essenziale ricordare e celebrare quei momenti di coraggio e determinazione. La resistenza al fascismo non è solo una questione di memoria storica; è un richiamo all'azione e alla vigilanza contro ogni forma di oppressione e intolleranza.

La commemorazione del 2 novembre non è soltanto una rievocazione di eventi storici. È un invito a riflettere sulle lotte che i partigiani hanno affrontato per la libertà e i diritti civili, temi che sono ancora attuali nel nostro mondo contemporaneo. La battaglia di Cogne rappresenta la lotta contro le ingiustizie e le disuguaglianze, elementi che continuano a persistere nella nostra società.

La narrazione di Roberto Nicco ci riporta a quella notte cruciale: “Nella notte tra il 1° e il 2 novembre, verso le quattro del mattino…” descrive come i partigiani abbiano affrontato i nazifascisti con determinazione e strategia. La distruzione del ponte sulla Grand’Eyvia è un simbolo di resistenza, un gesto audace che ha rallentato l’avanzata delle forze oppressorie.

A unirsi a noi in questa celebrazione saranno le ANPI di Donato Biellese e Cuorgné, legate a questa pagina di storia attraverso i “Svizzeri”, giovani che, renitenti alla leva, si rifugiarono in Svizzera per poi tornare e combattere nelle fila partigiane. Sarà presente anche il Coro Bajolese, che ci allieterà con un repertorio di canzoni popolari e resistenziali, un modo per tramandare la memoria e mantenere viva la voce di chi ha combattuto per la libertà.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Musei di Cogne e l'amministrazione comunale di Cogne, dimostrando l’importanza di unire le forze per onorare il passato e guardare al futuro.

In un'epoca in cui l’ignoranza e l’intolleranza sembrano risorgere, ricordare la Resistenza e i suoi valori diventa un atto di responsabilità civica. L’80° anniversario della Battaglia di Cogne non è solo una celebrazione, ma un richiamo a tutti noi a essere vigili e attivi nella difesa dei valori di libertà, giustizia e solidarietà. Vi invitiamo a partecipare e a onorare la memoria di chi ha combattuto per un futuro migliore.